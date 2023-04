PHOTOS - Le Berceau, un nouveau concept qui allie santé, sport et bien-être ouvre à Nîmes

Un bâtiment blanc de trois étages flambant neuf situé en bordure de l'Avenue Kennedy dans le quartier Saint-Césaire à Nîmes, c'est l e Berceau. Le nouveau projet financé par David Tebib, patron de l'USAM et chef d'entreprise nîmois. Un concept unique en son genre qui réunit une maison de santé pluriprofessionnelle, une salle de sport, un espace bien-être et un restaurant. Avec ses associés, il y a investi deux millions d'euros. "C'est le plus beau projet auquel j'ai participé en tant qu'entrepreneur confie-t-il. Un projet qui répond à des besoins de société." Et notamment, le manque de professionnels de santé. Anais Recasens est sage-femme libérale. C'est elle qui a porté et coordonné ce projet. "J'étais sage-femme sur Nîmes-Ouest. Je travaillais avec une autre sage-femme et une ostéopathe. L'accès aux soins pour les patientes était souvent très difficile. L'idée m'est donc venu de partager un lieu, commun avec d'autres professionnels où il y aurait une prise en charge globale de ces femmes. Le projet a ensuite évolué puisque sont venus s'ajouter des médecins généralistes."

Une dizaine de professionnels de santé réunis au Berceau

Après plusieurs années de démarches, le projet a enfin vu le jour. Le premier niveau de la maison de santé pluriprofessionnelle est entièrement consacré à l'accompagnement des femmes avec trois sages-femmes, une sage-femme échographiste, une ostéopathe, une puéricultrice, le second est dédié à la médecine générale avec deux médecins généralistes, une psychiatre, une psychomotricienne et une podologue. Le projet a été soutenu par la Ville de Nîmes. "Saint-Césaire était atteint par la tension médicale explique Dolorès Orlay-Moureau, l'adjointe déléguée à la santé. Il n'y avait plus qu'un médecin qui allait partir. Il y avait nécessité d'agir rapidement. L'opportunité s'est vite présentée, on l'a saisit. C'est très positif puisqu'ici, il n'y a pas eu besoin d'un soutien financier de la Ville."

Des espaces de sport et de bien-être

En plus de cette maison de santé pluriprofessionnelle ouverte à tous, le Berceau propose également une salle de sport, un espace bien-être et une piscine exclusivement réservés aux femmes et aux enfants. Avec des cours donnés par des coaches professionnels. Un restaurant "La cantine du Berceau" vient compléter le projet, sur la terrasse du nouveau bâtiment. Il est lui ouvert à tout le monde. Au total, ce sont une quinzaine d'emplois qui ont été créés.

L'espace bien-être est entièrement réservé aux femmes © Radio France - Sylvie Duchesne

Parmi les activités pratiquées, le waff © Radio France - Sylvie Duchesne