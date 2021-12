PHOTOS : Le bilan du marché de Noël de Montpellier terni par le pass sanitaire

Les 88 chalets du Marché de Noël de Montpellier ferment leurs portes, ce dimanche 26 décembre 2021. En un mois, le bilan est mitigé, pour les commerçants. Certains assurent qu'ils ont perdu 60% de leur chiffre d'affaires. Pour eux, c'est à cause du pass sanitaire, qu'il faut obligatoirement présenter à l'entrée.

Vin chaud, boules de Noël et pass sanitaire

Vous l'avez peut-être vue : cette longue file d'attente, sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle, dans le centre-ville de Montpellier. Celle pour entrer sur le marché de Noël, et qui en a découragé plus d'un... "On a des gens qui ont voulu venir et on a su par certains que, à cause de la queue, ils ne sont finalement pas restés", explique Karine Dos Santos, qui vend des bijoux fabriqués avec une plante brésilienne dorée.

Le vin chaud de Lise Fons Vincent © Radio France - Clara GUICHON

Peu de ses collègues osent parler au micro. Certains glissent qu'ils ont perdu 60% de leur chiffre d'affaires. Et en plus, à cause d'une mesure injuste pour Frédéric Assal, qui fabrique des boîtes à énigmes à Lodève. "Nous, on s'est demandé pourquoi il y a un pass sanitaire alors qu'il n'y en a pas au centre commercial du Polygone. Alors qu'ici c'est dehors, et que là-bas, c'est en intérieur", compare-t-il.

De toutes façons, c'est essentiel. Il y a tellement de personnes qui viennent... Il pourrait y avoir un cluster - Pascal, venu au Marché de Noël avec sa famille

Pass sanitaire ou pas, l'ambiance de Noël est là. Les musiques, les guirlandes, l'odeur des marrons grillés et les gourmandises, que Manelle Elfarkh savoure quand elle ne vend pas ses bougies. "Les camemberts chauds, les bonbons, la musique, décrit-elle avec un sourire. Certains chalets sont super bien décorés... Non, l'esprit de Noël est là, malgré les restrictions sanitaires."

Tous sont unanimes : au moins, cette année, le marché de Noël n'aura pas été annulé. Il sera fermé ce 25 décembre mais ouvert le 26, sur les horaires habituels, entre 10h et 21h.

Le reportage de France Bleu Hérault Copier

Des boules de Noël en verre soufflé © Radio France - Clara GUICHON