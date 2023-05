PHOTOS - Le Carmel d'Avignon nous ouvre ses portes

Le Carmel d'Avignon change de propriétaire. Le lieu chrétien dans l'intramuros a durant quatre siècles accueilli des religieuses. Situé rue de l'Observance, il vient d'être vendu avec l'accord du diocèse. L'acheteur s'appelle Oykos, une association, qui veut en faire un lieu de colocations, d'habitats partagés et d'accueil de seniors. Les quatre dernières carmélites ont quitté les lieux il y a quelques mois.

"Il ne faut surtout pas perdre toutes les clés", s'amuse Anne-Claire Long. Cette mère de famille s'est installée dans le Carmel avec son mari et ses quatre enfants. Bénévole de l'association Oykos elle assure que les travaux débuteront le plus vite possible. "On a envie de loger des personnes qui adhèrent à cette philosophie écologique, intergénérationnelle et sociale. On ne veut pas que ce lieu devienne un énième bâtiment pour héberger des gens qui ont de l'argent", ajoute-t-elle.

La cuisine du Carmel d'Avignon située au rez-de-chaussée © Radio France - Romain Berchet

L'ancienne santonnerie du Carmel d'Avignon (Vaucluse) © Radio France - Romain Berchet