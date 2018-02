Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Bayonne ce samedi pour assister au traditionnel carnaval. Un défilé tout en couleurs et en musiques, autour de San Pansar et d'un ours escorté par des "hommes sauvages".

Bayonne, France

En tête de cortège, ils sont là pour ouvrir le passage. On les appelle les "hommes sauvages". Ils sont une dizaine, couverts de peaux de bête avec des cloches de 10 kilos sur le dos, chapeau pointu sur la tête. Dans les rues, ils escortent l'ours, figure emblématique du carnaval de Bayonne, devant des milliers de spectateurs.

Lors du carnaval de Bayonne, le samedi 10 février 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Parmi eux il y a Lionel, "homme sauvage" depuis cinq ans : "On espère faire un maximum du bruit, on est là pour ça, pour réveiller et drainer les gens avec nous pour faire la fête !"

"L'ours, symbole de virilité et de fertilité"

Tout ça sous l'oeil attentif d'Iñaki Serrada, le président de l'association Orai Bat. "On dit que les hommes sauvages sont issus de l'amour d'un ours et d'une jeune fille (...). Ils sont chargés de réveiller l'ours, symbole de virilité et de fertilité. Ils sont là pour chasser le mauvais sort au son des sonnailles (...). Pour fêter la fin de l'hiver et le réveil de la nature avec le réveil de l'ours."

Fêter l'arrivée du printemps

Ces bergers pas comme les autres précèdent les "enfants sauvages", couverts de fleurs, symboles du printemps... Sur les chapeaux des "hommes sauvages", des plumes de coq et des rubans qu'on accroche traditionnellement aux langes des bébés. Des détails qui ont un sens : souhaiter un maximum de naissances dans l'année.

