PHOTOS - Le Carnaval de la Plaine à Marseille, une fête qui n'oublie pas le 49.3

Il ne fait pas bon être Parisien au Carnaval de la Plaine ce dimanche ! Dans une ambiance festive, pour cette 24e édition, ce carnaval militant et autogéré sur la place Jean-Jaurès dénonce la gentrification. Les passants ont pu apercevoir, par exemple, un char "le monstre Airbnb" tout en valises colorées qui écrasent des habitations, ou un bateau-requin en carton qui chasse les bateaux de croisière.

Un "bus" qui se moque des "venants" : ceux arrivés à Marseille ces dernières années et qui participent à la gentrification. © Radio France - Julie GASCO

Un bateau de croisière en carton : celui là ne pollue pas ! © Radio France - Julie GASCO

Des slogans pour dénoncer la gentrification, particulièrement en référence aux nouveaux habitants venus de Paris. © Radio France - Julie GASCO

Des références au 49.3 et à la réforme des retraites

Cette édition 2023 du Carnaval de la Plaine a lieu en plein débat sur la réforme des retraites. Le texte de loi a été adopté sans vote par 49.3 quatre jours plus tôt et des motions de censure pour s'y opposer sont déposées ce lundi à l'Assemblée Nationale. Forcément, les chars et les costumes des participants y font référence.

Des messages qui montrent clairement les désaccord des carnavaleux de la Plaine avec la réforme des retraites. © Radio France - Julie GASCO

Sur ce char un message hostile à la police et au 49.3 © Radio France - Julie GASCO

Une vingtaine de camions de police sont postés en bas de la Plaine. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont du intervenir pour un feu de palette vers 2h30 du matin. quatre personnes ont été interpellées.