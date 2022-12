PHOTOS - Le centre sportif départemental de Méjannes-le-Clap s'offre une cure de jouvence

Faire du centre sportif de Méjannes-le-Clap, le plus grand complexe sportif à ciel ouvert du Gard. C'est l'objectif du conseil départemental qui a présenté ce jeudi, le gros chantier de rénovation de ce centre départemental créé il y a 45 ans. Méjannes-le-Clap a en effet été retenu par le Comité olympique pour faire partie des Centres de préparation aux JO 2024. Mais les structures situées sur ce site de 300 hectares ont vieilli. Il fallait les rénover et les moderniser. Une première phase de travaux a démarré en octobre 2022. Ils concernent la réhabilitation de deux bâtiments situés près de l'accueil. L'intérieur sera entièrement réaménagé avec la création de 25 chambres dont 11 adaptées aux personnes à mobilité réduite, la création d'un espace d'accueil et d'un espace de détente, d'un ascenseur et de locaux techniques et de rangement. Les sanitaires seront eux aussi réaménagés. "En 1977, c'était les constructions de l'époque, on ne parlait pas d'économies d'énergie, d'isolation ou de réchauffement climatique confie Ghislain Chassary, président du centre sportif. Aujourd'hui, il faut faire attention à la consommation d'eau, à la consommation d'espaces donc les choix qu'on a fait, c'est de réutiliser, de réaménager, de rééquiper et de ne pas imperméabiliser les sols. D'utiliser des matériaux propres, biosourcés et locaux et de faire travailler des entreprises locales. L'objectif , c'est de faire un grand complexe sportif en circuit court qui s'intègre parfaitement dans cet espace naturel sensible."

ⓘ Publicité

Voilà à quoi pourra ressembler une chambre après les travaux de rénovation - CD30

Des équipements disponibles pour tous dès juin 2023

Cette première phase de travaux prendra fin en juin 2023. Les bâtiments rénovés pourront alors accueillir des touristes mais également des sportifs de haut niveau. Ce que confirme Vincent Bouget, conseiller départemental, délégué aux sports. " C'est un outil de prestige mais que l'on veut accessible à tous les publics . A la fois pour les délégations de basket 3X3, de breakdance ou de cyclisme dans l'optique de la préparation des JO, mais au-delà pour tous les Gardois, comme l'a toujours été le centre de Méjannes. On aura une offre d'hébergement, de restauration qui sera adaptée à tous les publics. On veut que ce soit toujours un élément moteur du sport et du tourisme dans le département***.**" Parallèlement à la rénovation de ces bâtiments, une nouvelle halle sportive de 1200 m2 sera construite à l'emplacement d'un ancien terrain de sport. Couverte et semi-fermé, elle sera dédiée dans un premier temps au basket 3X3 mais pourra à terme accueillir d'autres sports.

Françoise Laurent-Perrigot, la présidente du Département entourée des élus a posé la première pierre © Radio France - Sylvie Duchesne

Un pôle national "vélo" à partir de 2026

L'autre ambition du conseil départemental, c'est de faire du centre sportif de Méjannes-le-Clap, un pôle vélo de niveau national après les JO 2024. L'actuelle grande halle de 3200 m2 en sera l'élément central notamment pour la pratique du BMX free-style. "L'idée est de proposer de l'indoor et de l'outdoor dans l'ensemble des pratiques du vélo en général explique Michel Lepennec, chargé de ce projet de modernisation au conseil départemental*. Le BMX mais également le VTT ou le vélo de course.*" Sept boucles dont une adaptée au para cyclisme seront également proposées. Le projet réjouit le maire de Méjannes-le-Clap, Jérome Bassier. "Si on devient pôle national vélo, on va aussi pouvoir accueillir des équipes olympiques. C'est une mise en avant du territoire extraordinaire. "La commune de 720 habitants accueille déjà en été plus de 5000 vacanciers. Coût total de ces travaux : 15 millions d'euros.