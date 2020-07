PHOTOS : le chantier du Bateau Ivre à Tours avance, ouverture prévue le 8 octobre

Dix ans qu'ils en rêvent... Les 1 800 sociétaires de l'association "Ohé du bateau", crée en 2010 pour sauver le lieu, attendent fébrilement la date du 8 octobre. La salle qui avait fermé en décembre 2010, après 28 ans d'existence, va bientôt retrouver des couleurs.

Franck Mouget, le président de l'association Ohé du bateau, avec François Bonneau, président de la région Centre-Val-de-Loire. © Radio France - Théo Hetsch

L'entrée est en tout cas lumineuse, toute vitrée, le lieu se veut ouvert sur la ville. C'est l'ambition de Franck Mouget, le président de l'association Ohé du bateau. Il fait le guide entre les câbles qui pendent au plafond et des sacs de plâtre au sol.

Même le 8 octobre, il restera quelques travaux, car il manque des financements, la facture s'élève à 450.000 euros. © Radio France - Théo Hetsch

Pour le moment, il faut encore faire preuve d'imagination... surtout à l'entrée de la salle, où se trouvera la pièce maîtresse : un grand bar aux couleurs jaune, noir et bois "le comptoir ira de ce poteau à celui-ci, avec 5 tireuses, et une longueur de bar de 8 mètres 50, précisément !" décrit Franck Mouget.

Encore des travaux le 8 octobre

La grande salle circulaire attend elle sa peinture noire, 450 personnes pourront y tenir debout. En revanche, même le 8 octobre, il restera des travaux : "le balcon se fera plus tard, on ne sait pas encore quand". Car il manque des financements, les travaux s'élèvent à 450.000 euros. Les collectivités locales, dont la région, vont apporter 200 000 euros. Alors il est aussi question de gros sous avec François Bonneau, le président de la région Centre-Val-de-Loire : "je vous le répète, on va apporter l'enveloppe prévue (ndlr : 100.000 euros)" assure-t-il. "Mais il nous manque encore un partenaire important, la DRAC, donc il nous manque encore un peu pour la finalisation", répliquent les dirigeants de "Ohé du bateau"... Mais pas de panique, le plus important, la salle, sera bien terminée le 8 octobre. Et l'acoustique est déjà approuvée...