PHOTOS - Le chantier pour transformer les Annonciades en parking commence à Vesoul

La pince de l'engin de chantier pioche dans la façade des Annonciades, en plein centre-ville de Vesoul. Les bouts de murs abîmés et les vieux volets bleus sont décrochés un a un. Le chantier de démolition de ce bâtiment actuellement en ruines a commencé ce mardi 10 janvier.

ⓘ Publicité

La déconstruction du bâtiment en ruine va durer une dizaine de jours. © Radio France - Clémentine Sabrié

C'était un couvent, une prison pour femmes ou encore une école. Les Annonciades avaient été abandonnées par leur propriétaire après la fermeture de l'école au début des années 2000, puis squattées avant d'être ravagées par un incendie en 2009. Depuis, il ne restait plus que les murs à moitié effondrés. Il y avait déjà eu des travaux en 2020 , mais le site n'avait pas été totalement sécurisé.

Une trentaine de places de parking en septembre

Comme prévu en 2020, les ruines vont laisser places à un parking avec une trentaine de places de stationnement et à un parc avec des jeux pour enfants. En se plaçant en dessous du site, rue des Annonciades, le maire de Vesoul Alain Chrétien décrit le projet : "à droite on aura ce parc paysager de stationnement et à gauche on aura la placette piétonne avec les jeux pour enfants et le passage piéton qui nous permettra de monter jusqu'à la rue Beauchamp."

Des escaliers vont être aménagés pour relier la rue des Annonciades et la rue Beauchamp. Les murets vont être restaurés. © Radio France - Clémentine Sabrié

Le choix des matériaux des construction n'est pas encore arrêté, mais le maire a sa petite idée pour ne pas défigurer le centre-ville : "en pierre sèche, en pierre calcaire, pas de couvertine en béton." Laurent Jaby, chef des travaux pour la Ville de Vesoul, acquiesce. "On va se concentrer sur la démolition des murs d'enceinte. Ensuite il y aura une deuxième étape qui sera plutôt structurelle par rapport au maintien des caves et des dalles. Et puis, l'étape suivante ça va être l'aménagement propre du parking", détaille Laurent Jaby. Une partie du soubassement du bâtiment va être conservée le long de la rue des Annonciades pour garder l'identité du lieu.

La fin des travaux est prévue pour le mois de septembre 2023. Ces travaux vont coûter plus de 400.000 euros, dont 70% seront financés par des aides publiques, assure Alain Chrétien. Le maire envisage l'installation d'une borne de chargement pour les voitures électriques.

A quoi vont ressembler les Annonciades après les travaux

Le plan aérien du projet de restructuration des Annonciades à Vesoul. - Cabinet Bergeret et Associés

La démolition des Annonciades va dégager la vue sur la Motte et sa chapelle. - Cabinet Bergeret et Associés

En plus du petit parc, le projet prévoit de planter plusieurs arbres autour du parking. - Cabinet Bergeret et Associés