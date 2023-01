PHOTOS - Le chêne de la discorde entre voisins à Montfavet

On le sait, les conflits de voisinage peuvent trouver de multiples origines. À Montfavet près de l'église, c'est un arbre qui pose problème. Un chêne centenaire qui se trouve sur le terrain d'une maison mitoyenne mais à la limite d'un autre. Sa propriétaire craint de la voir disparaître à terme. Ses voisins ne veulent plus de branches de leur côté de la clôture. "Nous habitons dans cette maison depuis 2005, du jour au lendemain ils ont décidé que le chêne les dérangeait. Or depuis 10 ans ils n'avait rien dit. Ils ont pris cette maison en connaissance de cause", indique Annick Duponcelle.

"Ce chêne a au moins 150 ans. Il était là bien avant la maison qui date de 1870. Il nous fait de bien l'été grâce à lui nous avons de l'ombre", raconte la propriétaire de la maison sur laquelle se trouve l'imposant arbre. Elle estime l'avoir suffisamment élagué après les protestations des voisins : "en faire davantage serait trop dangereux pour l'équilibre du chêne". En 2011, les voisins d'Annick Duponcelle lui auraient signifié leur volonté de ne plus avoir de partie du chêne sur leur terrain. "Ils en avaient marre de ramasser les glands et les feuilles", ajoute la propriétaire de l'arbre. La conciliation entre les deux partie n'a rien donné.

Le chêne est à la limite de la clôture verte qui symbolise la démarcation des deux terrains © Radio France - Romain Berchet

L'espoir d'un classement

Le dossier est allé jusqu'en justice. "Le juge m'a débouté de mes demandes. Il n'a pas tenu compte de la prescription trentenaire", regrette Annick Duponcelle. Cet article du Code Civil indique que "au delà d’un délai de 30 ans à partir de la plantation, il n’est plus possible d’obliger vos voisins à abattre leur arbre, et ce, même s’il se trouve en limite de propriété". Même si à ce stade, les voisins ne demandent pas à ce que le chêne soit rasé. Annick Duponcelle juge tout de même la situation "ubuesque et complètement délirante."

Elle a donc décidé de déposer un dossier en mairie d'Avignon afin de faire classer le chêne en espace boisé dans le but de le protéger. "Il y a une faune dans cet arbre, vous voyez les nids par exemple", indique Annick Duponcelle. Le juge a d'ailleurs décidé d'attendre la réponse sur cet éventuel classement avant de statuer dans cette affaire. Nous avons tenté de joindre les voisins afin qu'ils nous donner leur version des faits. Ils n'ont pas répondu à nos sollicitations.