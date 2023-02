PHOTOS - Le chêne de Montfavet n'a pas été classé par la mairie d'Avignon

Nouvel épisode dans l'affaire du chêne de Montfavet. Fin janvier, nous vous racontions cette histoire de conflit entre voisin à Montfavet à cause d'un arbre. Situé au bord du terrain d'une maison mitoyenne pas très loin de l'église, la propriétaire du chêne souhaitais le faire classer au Plan local d'urbanisme pour le protéger. Depuis près de deux ans, ses voisins ne veulent plus de branches de leur côté, et plus globalement, ils souhaitent couper tout ce qui dépasse de la clôture.

Annick Duponcelle, la propriétaire du chêne a appris ce lundi 7 février que la mairie d'Avignon a rejeté la demande de classement. "Après étude de votre dossier, j'ai le regret de vous annoncer que nous n'avons pas pu donner de suite favorable à votre demande en l'absence d'un critère lié à l'âge de l'arbre", a écrit Paul-Roger Gontard l'adjoint délégué au développement territorial urbain. "Incompréhension et découragement parce je me bats pour une noble cause", a réagi Annick Duponcelle.

Le chêne est à la limite de deux propriétés à Montfavet © Radio France - Romain Berchet

L'âge du chêne en débat

Malgré cette décision, Annick Duponcelle "va tout faire pour arriver à mes fins". Sans ce classement, la propriétaire du chêne craint que la justice ne l'oblige à le raser. "J'ai évalué mon arbre en fonction des mesures qui sont habituellement préconisées. Donc il aurait 235 ans", ajoute-t-elle. Annick Duponcelle se réverse le droit d'intenter un recours.