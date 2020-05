PHOTOS : reprise de la pêche à Saint-Hélène-du-Lac avec de nouvelles règles à respecter

La vie reprend progressivement autour des lacs et des plans d'eau des Pays de Savoie. C'est encore interdit de se baigner dans la majorité des sites en revanche les autorisations de reprise de la pêche tombent progressivement. Reportage à Saint Hélène du Lac en Combe de Savoie.

Des marquages au sol même sur les pontons

La dérogation provenant de la préfecture de la Savoie est arrivée lundi soir dans la boite mail du responsable des gardes de pêche particulier du lac de Saint Hélène et dès le mardi matin tout le monde était sur le terrain. La pêche est autorisée, mais comme pour toute activité depuis le déconfinement, il faut respecter les gestes barrières et délimiter les distance de sécurité.

Même en pleine nature, sur les pontons autour du plan d'eau des marquages ont été réalisés. A chaque accès au lac, on peut aussi voir les affiches avec les différentes consignes.

Parmi les consignes à respecter : "le prêt de matériel est interdit" © Radio France - Anabelle Gallotti

C'est comme un skieur qui attend la neige avec impatience—Hervé Carron, garde-pêche

Mardi, à la mi journée, les premiers pécheurs ont commencé à arriver. "C'est comme un skieur qui attend la neige avec impatience. Nous c'est pareil, cela fait des semaines qu'on est confiné, on peut enfin reprendre notre activité-passion" témoigne Hervé Carron, garde-pêche particulier sur le lac. Selon lui les consignes seront bien respectées. Ce plan d'eau est fréquenté par des habitués, des gens qui connaissent le secteur et qui sauront observer la règle de distanciation sociale, au risque que l'activité soit à nouveau suspendue.

Premier pêcheur dans la place William © Radio France - Anabelle Gallotti

Hervé le garde pêche prét à faire respecter les consignes. Le marquage au sol fluo ne peut pas se rater ! © Radio France - Anabelle Gallotti

La pêche et d'autres activités sont désormais autorisées sur plusieurs lacs de Savoie

Mardi, la préfecture a pris plusieurs dérogations concernant des lacs, en Maurienne, en Tarentaise et dans l'Avant Pays notamment. Sur le lac d'Aiguebelette la navigation est autorisée, de même que les activités de loisirs (pêche, promenades en barque, pédalo, paddle etc) et les activités sportives organisées.