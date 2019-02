PHOTOS - Le Gard et la Lozère à l'honneur au salon de l'agriculture à Paris

Par Sophie Allemand, France Bleu Gard Lozère

Le salon de l’agriculture, c’est jusqu’au 3 mars à Paris. Et bien sûr le Gard et la Lozère sont représentés! C’est le meilleur moyen de mettre en valeur nos produits du terroir, le travail de nos artisans, producteurs et agriculteurs.