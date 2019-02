PHOTOS : Le grand débat national s’invite à la prison de Bourges

Bourges, France

La salle de classe est exiguë. Un tableau blanc, une petite bibliothèque, des affiches sur le code de la route et une carte de l’Europe fixées sur les murs. Ils sont quatre ce matin, six femmes, quatre hommes. Le directeur et son adjoint animent le débat. Les échanges sont libres, francs et directs : "ce qui m’énerve le plus, c’est les retraites. Il faut les récompenser pour tout ce qu’ils ont fait" lance une détenue. "Si on ne fait rien, cela va s’empirer. Et on a pas de pouvoir d'achat" ajoute un autre détenu.

Le grand débat national s’invite à la prison de Bourges. © Radio France - Victor Vasseur

Ici, il n'est pas questions des conditions carcérales. Quatre grands thèmes sont débattus, comme la fiscalité, les services publics, la démocratie et la transition écologique : "j’ai vu à la télé, les magasins jettent beaucoup trop de nourritures. Même nous quand on mange, on jette la moitié."

Les échanges mis en ligne sur le site du grand débat

"Je n'ai jamais voté, et toi ?" souffle une participante à sa voisine. Peu de temps après, un détenu cite le Petit Prince de Saint-Exupéry.

Ça prouve que, même dans un cercle qui est fermé comme la prison, on peut s’exprimer. Il y a un tournant en France, et ça vient jusqu’à nous en prison. Ça fait du bien. Une détenu, mère de deux enfants.

Cette participation des détenues à ce débat ne surprend pas Amaury Jezequel, le directeur adjoint de la maison d'arrêt de Bourges : "les détenues sont incarcérées, mais ils ont vocation à réintégrer la société civile, et à être des acteurs à part entière."

Tous les échanges sont inscrits dans un cahier. Ils seront ensuite mis en ligne sur le site du grand débat.

