[PHOTOS] Le grand prix de Triathlon fait étape à Châteauroux ce week-end

L'événement a attiré du monde ce samedi à Belle-Isle. Il faut dire que les athlètes présents sont parmi les meilleurs du monde dans leur discipline. Garçons et filles de D2 et de D1 sont venus à bout de leurs trois épreuves : nage, vélo, course. Et c'est impressionnant.

C'est un des événements sportifs majeur de cet été : le Grand Prix de Triathlon. Sur les cinq étapes, la troisième fait escale à Châteauroux ce samedi 21 août et ce dimanche 22 août (la première étape était à Dunkerque le 13 juin, puis Metz le 4 juillet, Châteauroux ce week-end donc, puis Quiberon le 4 septembre et enfin Saint-Jean-de-Monts le 12 septembre). Au total, 32 clubs s'affrontent : 16 clubs masculins et 16 clubs féminins. Parmi eux, des sportifs de division 2 et de division 1. Ce samedi matin les filles et les garçons de D2 se sont élancés. L'après-midi place aux filles et aux garçons de D1. Les meilleurs mondiaux dans leur discipline. Pour voir tous les résultats c'est ici.

Nouvelle journée de compétition ce dimanche avec au programme à partir de 9h30 du Relay mixte avec un petit triathlon : 300 m de natation, puis 8 km de vélo et enfin 2,1 km de course a pied.

Ce samedi après-midi, ils étaient un peu plus de 90 athlètes masculins de D1 à plonger dans le lac de Belle-Isle. En tout, 750m de natation à parcourir, avalé en même pas 10 minutes. Ce sont donc seize équipes de cinq athlètes et 14 jeunes athlètes supplémentaires âgés de moins de 23 ans qui ont participé aux épreuves du Triathlon ce samedi après-midi en D1.

Après la natation, les athlètes enfourchent leurs vélos. C'est parti pour cinq tours de 4 km. Bruno assiste à son premier triathlon. Il est impressionné : "C'est vrai que c'est quand même une performance. Ce sont vraiment des grands nageurs, des grands athlètes."

La rapidité avec laquelle les sportifs enchaînent les tours est impressionnante. © Radio France - Kathleen Comte

Place maintenant à la dernière épreuve : la course à pied. Les triathlètes doivent effectuer deux tours de 2,5 km.