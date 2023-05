PHOTOS - Le Gynécobus sillonne les routes du Var pour améliorer l'accès aux soins des femmes

Laura, 25 ans, a le sourire. Après deux ans et demi de recherche et d'attente, elle a enfin trouvé un rendez-vous avec un gynécologue. Et pas n'importe où : à quelques centaines de mètres de chez elle, sur le grand parking de Camps-la-Source (Var). Le médecin est en effet venu à elle... dans un camping-car aux couleurs pastel comprenant un secrétariat et une petite salle de consultation ! C'est le principe du Gynécobus : s'arrêter dans les 42 communes du Centre-Var et du Haut-Var.

Depuis son lancement en septembre dernier, 350 femmes prennent en moyenne tous les mois rendez-vous (via Doctolib ) avec le Gynécobus. "C'est la médecine ambulatoire quelque part... on va vers les femmes" explique le Dr Gérard Grelet, gynécologue-obstétricien à la retraite et co-fondateur du Gynécobus.

Guylène, 67 ans, est une autre patiente du Gynécobus. Elle consulte dans ce "cabinet mobile" pour la deuxième fois : "Nous n'avons plus aujourd'hui la possibilité d'avoir un gynécologue de ville. Ils ne prennent plus de nouvelles patientes et certains annoncent des délais de 6 mois voire un an. Le Gynécobus nous permet d'avoir un endroit pour voir un médecin, pour discuter, vérifier s'il faut aller faire des examens plus poussés ou pas. Il faudrait créer ce même dispositif pour d'autres spécialités. Mon mari a des boutons et se gratte depuis des mois, il a rendez-vous chez un dermatologue... dans 8 mois c'est impensable !"

Lutter contre la désertification médicale... et les cancers

Le Dr Gérard Grelet opine quand il entend Guylène parler : "Avec la désertification médicale, les gens n'ont plus de médecin référent. Il y a aussi, il faut le prendre en compte, la difficulté de se déplacer. Certains foyers n'ont qu'une voiture ou n'ont pas les moyens d'en avoir une. Et nous recevons parfois des femmes qui n'ont pas vu de gynécologue depuis plus de 10 ans !" poursuit l'ancien chef de la maternité de Pertuis.

Un délai intolérable pour Laure Fabre. Elle est sage-femme libérale à Rians quand elle constate que "certaines femmes ne sont plus suivies, qu'elles sont totalement sorties du parcours de soin". Elle a donc l'idée de créer le Gynécobus avec un double objectif : "améliorer le suivi des femmes et lutter contre les cancers en proposant le dépistage".

Un binôme "gynécologue/sage-femme"

Toutes les consultations du Gynécobus sont assurées par un gynécologue et une sage-femme, tous volontaires. "C'est intéressant de proposer aux femmes une double approche, un regard croisé. Nos rôles sont complémentaires et nos patientes apprécient. Cette façon de travailler apporte également à la quarantaine de professionnels volontaires beaucoup de bien-être" indique Laure Fabre.

Outre les 42 communes varoises, le Gynécobus s'arrête également, et les professionnels insistent pour que cela se sache, dans les instituts accueillant des femmes porteuses de handicap. "Nous voyons dans la matinée 5 ou 6 patientes. Sans notre dispositif, cela serait très compliqué de les emmener voir un specialiste. Il faudrait pour ça mobiliser un VSL et un éducateur. Quand nous venons, tout est plus simple" raconte le Dr Grelet.

Le Gynécobus du Var, adossé à l'hôpital Jean-Marcel de Brignoles, inspire en tout cas d'autres départements français qui se renseignent auprès des fondateurs varois pour créer, chez eux, le même type de dispositif de consultations mobiles.

La petite salle de consultation du Gynécobus est notamment équipée d'un échographe © Radio France - Sophie Glotin

Laura, 25 ans, n'avait pas consulté de gynécologue depuis la naissance de sa fille il y a deux ans 1/2 © Radio France - Sophie Glotin