PHOTOS - Le Lac Kir à Dijon : des airs de station balnéaire en février

Dijon, France

En ce moment ca sent le printemps, voir l’été en plein mois de février : il fait doux et beau. En pleines vacances scolaires, ce soleil a changé la donne pour les petits dijonnais et leurs parents.

Les enfants trouvent cela étrange, mais chouette de passer leurs vacances de février dehors plutôt qu'enfermés.

"Là je peux jouer dehors, alors que sinon je serais restée à l'intérieur"

Lunettes de soleil, trottinette et glaces : on laisse tomber la télé et on sort prendre l'air !

La saison des pique-niques est ouverte © Radio France - Sophie Allemand

"Ca fait bizarre d'être en hiver et puis d'avoir du soleil, qu'il fasse chaud, de sortir" - Sofiane

Des jeux de société dehors, plutôt qu'enfermé © Radio France - Sophie Allemand

Pique-niques, château de sable, glaces et promenade : les vacances au Lac Kir Copier

Euggy sort de l'eau, son maître Eric fait du sport © Radio France - Sophie Allemand

Ces retraités se retrouvent sur ce banc, dès qu'il fait beau ! © Radio France - Sophie Allemand

Les commerçants du lac disent merci au soleil

Le bar de la plage, géré par Pascal, a ouvert pour la première fois en février en cinq ans, normalement il ouvre en avril.

La terrasse du bar de la plage © Radio France - Sophie Allemand

Même les glaces sont déjà un succès © Radio France - Sophie Allemand

"S'il ne fait pas beau, on ouvre pas" : Aldo Petrera Copier

Aldo Petrera est retraité depuis 2003, il vend des barbe à papa et chouchous au bord du lac Kir pour compléter sa faible retraite. Pour lui, temps doux et enfants : c'est la recette miracle pour vendre ses sucreries. "S'il fait beau il y a du monde, s'il pleut il n'y a vraiment personne," explique ce dernier, "là c'est le temps parfait pour consommer des confiseries".

Aldo Petrera et ses chouchous : vive le beau temps ! © Radio France - Sophie Allemand