PHOTOS - Le littoral de Toulon offrira bientôt un nouveau visage !

Toulon va s'ouvrir un peu plus sur la mer. Une partie du projet d’aménagement "De Mayol à Pipady" a été dévoilé par Hubert Falco, président de TPM. Un grand parc, un palais des congrès, un restaurant panoramique et une halle marine vont voir le jour entre la piscine et la plage de Pipady.

Il faudra être patient, les travaux ne démarreront qu'en 2024 pour des livraisons prévues en 2025 et 2026 ! Mais c'est un nouveau visage de Toulon et de son littoral qui va s'offrir aux Toulonnais. Annoncé depuis plusieurs mois, le projet d’aménagement "De Mayol à Pipady" se dévoile peu à peu. Hubert Falco, président de la métropole Toulon Provence Méditerranée, a présenté cette semaine les deux premiers et des travaux à venir entre la piscine du Port Marchand et la plage de Pipady (vidéo ici).

Sur ces 4 hectares, "un nouveau quartier ouvert sur la mer" va voir le jour selon Hubert Falco. Un grand parc, un palais des congrès, un hôtel avec un espace thalasso, une halle marine à vocation culturelle, une promenade, un nouvel arrêt de bateau-bus et un restaurant panoramique vont être créés.

Le coût du projet, confié à l'architecte Corinne Vezzoni pour l'aménagement du quartier et à l'agence Major Architecture pour le restaurant "Casabianca" dans l'ancien Môle des Torpilles, est estimé à 150 millions d’euros, "financé dans sa plus grande partie par des investisseurs privés" selon TPM.

Le parc

Au coeur du projet : un parc de 2 hectares à la place de l'ancienne friche militaire - Snøhetta - Corinne Vezzoni & Associés – HYL – Aesthetica Studio

La Halle Marine

L’ancien hangar des hydravions de l’arsenal du Mourillon deviendra La Halle Marine, conçue en partenariat avec la Cité des Sciences et de l’Industrie - Snøhetta - Corinne Vezzoni & Associés – HYL – Aesthetica Studio

La Halle Marine sera un espace de détente et de culture nouvelle génération. - Snøhetta - Corinne Vezzoni & Associés – HYL – Aesthetica Studio

Le nouveau Palais des Congrès

Le nouveau Palais des Congrès de Toulon remplacera le Palais Neptune de la Place Besagne - Snøhetta - Corinne Vezzoni & Associés – HYL – Aesthetica Studio

Le restaurant "Casabianca"

Le Môle des Torpilles, à l'entrée de la rade de Toulon, aujourd'hui. © Radio France - Sophie Glotin

Le projet de rénovation du Môle comprend deux éléments : au rez-de-chaussée, un espace dédié au bien-être et à la culture et le second niveau sera transformé en restaurant panoramique. - Major Architecture – HYL – Studio Alma

Le Môle sera rebaptisé "Casabianca", en hommage au sous-marin qui a rallié la France libre en 1942. - Major Architecture – HYL – Studio Alma