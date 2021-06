PHOTOS- Le Mans : la piscine des Atlantides rouvre au grand public

Erwan et son beau père Charles sont venus profiter du plongeoir et de la piscine à vague pour la réouverture du centre aquatique des Atlantides.

Des cris, des éclaboussures et des toboggans, mercredi 9 juin marque la réouverture officielle des piscines au grand public. Une réouverture qui s'est faite dans plusieurs piscines sarthoises en respectant la règle imposée de la demi-jauge. C'est le cas du centre aquatique Les Atlantides dans le quartier des Sablons au Mans, qui a rouvert ses 2400m2 d'équipements pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Avec la température estivale, le bassin extérieur a fait le bonheur de nombreux Manceaux. © Radio France - Jean Rinaud

Jacuzzi, toboggans, piscine à vagues, tout est opérationnel

Hamid est commerçant au Mans. Nageur de longue date il attendait la réouverture des bassins avec impatience. Pour l'occasion, il n'a pas hésité à emmener sa petite fille "On a fait le toboggan, le jacuzzi, la rivière sauvage et les vagues. Moi personnellement ça m'avait vraiment manqué, c'est mon sport préféré et de ne plus pouvoir aller nager pendant huit mois, même pour le plaisir, ça a été très difficile. J'ai donc pris ma journée pour profiter au maximum".

Les plus jeunes n'ont pas hésité à foncer vers les toboggans. © Radio France - Jean Rinaud

Malgré la demi-jauge obligatoire, le centre aquatique a décidé de rendre opérationnel l'ensemble de ses bassins et attractions. Piscine à vagues, jacuzzi, espace détente, toboggans, tout est accessible. Un vrai bonheur pour Nelly, 73 ans, retraitée, venue d'Arnage avec ses trois petits enfants. " Ils commençaient à tourner en rond donc là, c'est juste parfait. Ils sont super contents et moi je peux profiter tranquillement du beau temps, et puis on respire et ça, ça fait du bien ". Une sortie réclamée depuis des mois par Swann son petit fils de 7 ans : " Ça nous permet de faire du sport et de se rafraichir, et puis on n’est pas obligé de porter le masque donc c'est cool".

Le bronzage fait aussi parti des activités privilégiées lors de cette réouverture. © Radio France - Jean Rinaud

Voir les jeunes s'amuser dans l'eau, retrouver le sourire des familles, c'est la plus belle des récompenses.

Un plaisir partagé aussi du côté des maîtres nageurs heureux de pouvoir pratiquer de nouveau leur métier, comme David Hervé, maître nageur au sein du centre aquatique Les Atlantides. "On est content de retrouver une partie du métier qu'on ne faisait plus depuis presque un an. C'est l'ambiance qu'on retrouve, les collègues, le public les interactions, c'est ce qui est essentiel à notre métier. Voir les jeunes s'amuser dans l'eau et retrouver le sourire des familles, c'est la plus belle des récompenses".

Les nageurs confirmés préfèrent profiter des lignes du bassin intérieur. © Radio France - Jean Rinaud

Respecter les règles sanitaires pour ne pas replonger

Comme l'ensemble des centres aquatiques qui ont rouverts, la piscine Les Atlantides a un protocole sanitaire strict à faire respecter à ses visiteurs. Tout d'abord la jauge ne doit pas dépasser les 50% de capacité d'accueil maximum. Le centre aquatique peut donc accueillir jusqu'à 900 baigneurs au lieu de 1800 en temps normal. Le port du masque est lui obligatoire jusqu'à l'entrée dans les cabines. La distanciation physique entre les personnes doit être respectée et la douche est obligatoire avant et après l'entrée dans le bassin. Des règles évidentes pour David Hervé maître nageur aux Atlantides. " les gens sont disciplinés car ils ne veulent pas revivre un énième confinement. Ça a été compliqué pour tout le monde donc je pense que ce que l'on demande, c'est vraiment minime, c'est du bon sens, et c'est ce qui va nous permettre de continuer à ouvrir le plus longtemps possible".

Les maîtres nageurs sont encore plus vigilants pour faire respecter la distanciation et surveiller les bassins. © Radio France - Jean Rinaud

À 16h30 la température de l'eau était à 29 degrés, et le centre aquatique comptabilisait un total de 661 visites depuis son ouverture.