PHOTOS - le marché de noël de Sarlat à la sauce mexicaine

Le marché de noël de Sarlat a ouvert ce mercredi 8 décembre avec plus de 70 chalets pour accueillir les Périgourdins jusqu'au 31 décembre.

Le père noël va rencontrer des lamas à Sarlat. Le traditionnel marché de Noël vient d'ouvrir ce mercredi 8 décembre, et investit la place de la grande Rigaudie jusqu'au 31 décembre. Les 70 chalets qui proposent nourriture et boissons, produits artisanaux et objets de décorations sont de retour, après l'édition de l'an dernier, qui avait du être annulée en raison du Covid.

Et cette année, c'est le thème du Mexique qui rythme ce marché. Au programme : déambulation de Mariachis, ateliers Piñatas, sculpture sur glace par le maître artisan Roland Manouvrier, démonstrations de cuisine mexicaine, ou concerts, il y aura même une famille de Lamas le 23 et le 24 décembre prochain.

Il y a plus de 70 chalets sur ce marché de noël © Radio France - Jeanne de Butler

Le marché de noël de Sarlat sera ouvert jusqu'au 31 décembre © Radio France - Jeanne de Butler

Cette année, le Mexique est à l'honneur place de la Grande Rigaudie © Radio France - Jeanne de Butler