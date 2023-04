PHOTOS - Le marché Victor Hugo de Toulouse aux couleurs du TFC, à dix jours de la grande finale

L'ambiance est plus que festive ce mercredi soir au marché Victor Hugo de Toulouse. La nocturne des halles, qui attire toujours des milliers de personnes, est aux couleurs du TFC qui a rendez-vous avec son histoire le 29 avril prochain au Stade de France. Les Violets seront en finale de la Coupe de France contre le club de Nantes, tenant du titre.

"Tous en Violet"

La nocturne est donc consacrée au club et les commerçants ont largement joué le jeu. Des centaines de drapeaux et ballons violets ont été déployés dans et à l'extérieur du marché.

Une boutique éphémère a également été ouverte dans le marché, dans la vitrine d'un stand. Le club commercialise un maillot spéciale finale et un T.shirt "ville rose sang violet", mais aussi une écharpe.

Des centaines de ballons violets pour le TFC © Radio France - Marion Chantreau

Du violet partout à la nocturne du marché Victor Hugo de Toulouse © Radio France - Marion Chantreau

Une boutique éphémère du TFC au marché Victor Hugo de Toulouse © Radio France - Marion Chantreau

Quatre joueurs signent des autographes

Les fans du TFC ont le droit d'approcher les joueurs. Branco van den Boomen, Rafael Ratão, Anthony Rouault et Gabriel Suazo sont à la nocturne pour signer quelques autographes, prendre des photos avec les supporters, dédicacer des maillots.

Soirée spéciale sur France Bleu Occitanie

France Bleu Occitanie, seule radio à retransmettre en direct et en intégralité l'ensemble des matches du TFC, vous prépare une soirée exceptionnelle pour la finale des Violets. Retrouvez le 29 avril, nos commentateurs au Stade de France, nos reporters avec les supporters à Paris et place du Capitole à Toulouse devant l'écran géant.

Les 8000 derniers billets pour la finale seront mis en vente ce vendredi 21 avril à midi par la Fédération française de football.