PHOTOS - Le meilleur doudou récompensé à Albert

Neuf enfants, neuf doudous. Et à l'arrivée une grande gagnante, Léa et son ours Gabby. A l'occasion des vacances de Noël et des fêtes de fin d'année, l'Office de tourisme du Pays du Coquelicot, à Albert, organisait ce mardi son premier concours de doudou.

Les enfants passent un à un devant l'exigeant jury © Radio France - Florent Vautier

Devant un jury composé du maire d'Albert Claude Cliquet, de Franck Beauvarlet, le directeur de l'Office de tourisme et conseiller départemental, de la conseillère départementale Virginie Caron-Decroix et de Marie-Josée Jacquemont, membre du comité de direction de l’office, les enfants passent un à un pour présenter leur doudou, son histoire, sa symbolique... le ton plus ou moins hésitant selon l'âge, bien entendu.

La gagnante, Léa, 5 ans, reçoit ses récompenses © Radio France - Florent Vautier

Léa, 5 ans, a donc présenté Gabby, un gros nounours bleu, habillé d'un body blanc. Mais ça n'est pas un doudou comme les autres : "Quand on a un mauvais rêve, il nous calme", décrit timidement Léa. Un doudou âgé de 40 ans, qui appartenait à son papa : "Il l'a donné à Léa un jour où elle pleurait", explique Jessie, la maman de Léa. Lors de la présentation de son doudou, Léa chante une chanson, ce qui semble plaire au jury, séduit par l'histoire de cet ours en peluche. La jeune fille remporte un bon d'achat dans un magasin de jouets et des chocolats. Mais comme l'important est de participer, tous les enfants repartent avec un cadeau. Idéal à trois jours de Noël.