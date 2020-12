PHOTOS - Le Palais Bulles, la villa folle de Pierre Cardin à Théoule-sur-Mer

En 1991, le couturier Pierre Cardin, décédé ce mardi, avait racheté le Palais Bulles à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes), une villa délirante de 1.200 m² au bord de la Méditerranée. Il y organisait des réceptions et des défilés, et y exposait des objets d'art.

Posée sur une falaise du massif de l'Estérel, à Théoule-sur-Mer, la villa rose ressemble à s'y méprendre à la maison de la famille Barbapapa. Le Palais Bulles, œuvre d'Antti Lovag, spécialiste des maisons bulles et de l'architecture organique, a été construit entre 1975 et 1984 pour le compte de Pierre Bernard sur les hauteurs de Théoule-sur-Mer. Avec ses façades arrondies évoquant les habitats troglodytes, c'est la deuxième réalisation de l'architecte hongrois dans les Alpes-Maritimes, après une première maison édifiée à Tourrettes-sur-Loup.

À la mort de son premier propriétaire, le Palais est racheté en 1991 par le couturier Pierre Cardin, qui l'agrandit en ajoutant notamment un amphithéâtre extérieur. Il fait alors de la villa un lieu de réception, notamment pendant le Festival de Cannes, et y expose sa collection de mobilier, d'objets d'art et de design des années 60 et 70. Il y organise aussi des défilés de mode pour sa propre maison de haute couture, ou pour d'autres, comme Dior.

"C’est le corps d’une femme, tout est absolument sensuel." (Pierre Cardin)

Le Palais Bulles, c'est la villa des superlatifs : d'abord par son architecture tout en courbes, puis par sa taille : 1.200 mètres carrés de surface, une salle de réception de 350 places, un salon panoramique, 10 suites décorées par des artistes contemporains tels que Patrice Breteau, Jérôme Tisserand ou Daniel You, une piscine, des bassins et un jardin d'une surface de 8.500 mètres carrés et un théâtre de verdure de 370 mètres carrés et 500 places.

En 2016, Pierre Cardin annonce la mise en vente de la villa pour un prix estimé à 350 millions d'euros. À ce jour, le Palais Bulles n'a toujours pas trouvé preneur.

Le Palais Bulles, à Théoule-Sur-Mer © Maxppp - Frédéric Speich

Des courbes tout en rondeur © Maxppp - Frédéric Speich