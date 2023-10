PHOTOS - Le phare de l'Espiguette officiellement inauguré au Grau-du-Roi

Après avoir gravi les 111 marches du phare de l'Espiguette , les visiteurs ont une vue grandiose sur le paysage environnant. Le sémaphore tout proche, la pinède, la mer, le Grau-du-Roi, la Grande-Motte et le Pic Saint Loup s'offrent d'un coup au regard. Une vision à 360 degrés que près de 3.000 personnes ont déjà pu découvrir depuis l'ouverture du phare, fin juin. Il a fallu avant cela l'aménager, le phare, allumé pour la première fois en 1869, étant toujours en service. "On est dans un bâtiment dédié à la base uniquement à des professionnels explique Pierre-Jean Trabon, architecte en chef des Monument historiques, donc sans aucune norme de sécurité, il a donc fallu de la manière la plus discrète possible, rendre le phare accessible même si c'est par groupe de dix personnes, sinon ça n'avait aucun intérêt." Les curieux ne s'y sont pas trompés puisque tous les créneaux ont été réservés tout l'été. "C'est un très joli bilan parce qu'il correspond exactement à ce qu'on s'était fixé" confie Maud Hubidos, responsable de la SPL Le Grau-du-Roi Développement qui gère le phare. Un tourisme doux qui permet de préserver les installations et l'environnement du phare, particulièrement remarquable. Nous allons maintenant développer des expositions et des visites thématiques. La prochaine étant prévue pour les vacances de la Toussaint."

De nombreux souvenirs liés au phare

Le petit musée installé dans les anciens domiciles des gardiens permet aux visiteurs de découvrir l'histoire du phare et de son environnement. Et notamment de s'apercevoir qu'au moment de la construction du bâtiment, la mer n'était éloignée que de 150 mètres du bâtiment. Elle a, depuis, reculé de plus de 700 mètres. Un trait de côte en constante évolution et qui fait aujourd'hui l'objet de nombreuses études pour pouvoir prendre les décisions nécessaires dans les années à venir. En attendant, l'heure était plutôt aux souvenirs hier au moment de l'inauguration, dont le jour coïncidait avec l'anniversaire de Denise Gandolfe, la dernière gardienne du phare, décédée il y a 3 ans. "C'est toute mon adolescence confie Romain Vessier, son petit-fils. J'ai fêté mes 18 ans ici, je jouais avec mes cousins dans la cabane qu'on avait construit tout près. Mais mes plus beaux souvenirs restent tous les moments que j'ai vécus dans l'ancien phare que ma grand-mère gardait aussi. C'est toute mon enfance, les Noëls et le bruit des chaluts qui rentraient au port. Ce sont de très beaux souvenirs." Très heureux également, Kito de Pavant, le skipper du Grau-du-Roi." Je ne compte plus le nombre de fois où je suis passé devant depuis 50 ans que je navigue ici. On le voit de très très loin. Ce phare est hyper important pour les marins. De le rendre accessible au grand public, c'est une bonne chose !"

Coûts des travaux de rénovation du phare de l'Espiguette : 2,715 millions d'euros dont 67% de subventions de l'Europe, la DRAC, la Région, le Département,...

Depuis le haut du phare © Radio France - Sylvie Duchesne

Il faut gravir 111 marches avant d'accéder au sommet du phare © Radio France - Sylvie Duchesne

Une des photos présentée dans l'espace musée : le phare en 1900 © Radio France - Sylvie Duchesne

La plage de l'Espiguette depuis le sommet du phare © Radio France - Sylvie Duchesne