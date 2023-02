PHOTOS - Le Pot-au-feu géant mijote à Tours, de premiers visiteurs

C'est une véritable institution à Tours. Et pour la bonne cause. La 27e édition du Pot-au-feu géant a commencé ce samedi et dès l'ouverture à 8h30, de premiers visiteurs sont repartis avec leur barquette. L'année dernière, 5.000 plats avaient été vendus , 28.7000 euros avaient été récoltés. Tous les bénéfices sont reversés aux Restos du coeur.

La barquette est vendue à 6 euros. © Radio France - Laurette Puaud

Dès l'ouverture, les premiers visiteurs sont repartis avec leur barquette. © Radio France - Nicolas Bedin

ZAZ, marraine de l'évènement

La marraine de cette édition est la chanteuse tourangelle Zaz . Elle sera aux côtés de Romain Colucci, le fils de Coluche. Originaire d'Indre-et-Loire, Zaz revient régulièrement dans le département. Le parking des Halles a été réaménagé avec 250 tables, une première depuis 2019, avant le covid.

Les Tourangeaux répondent présents pour cette 27e édition du Pot-au-feu géant à Tours. © Radio France - Nicolas Bedin

Tout est prêt, même les desserts. © Radio France - Laurette Puaud

