PHOTOS - Le premier bateau de plaisance à hydrogène au monde inauguré sur la Côte d'Azur

Il est l'oeuvre de la start-up française HYNOVA. Le tout premier bateau de plaisance au monde à propulsion électro-hydrogène est inauguré en ce moment sur la Côte d'Azur. Après des arrêts dans les ports de Marseille, Cassis, La Ciotat, Toulon, Porquerolles, St Tropez , ce tender yacht de 12 mètres est actuellement à Cannes et sera du 28 au 30 juin à Nice avant de partir ensuite pour Monaco.

L'HYNOVA 40, yacht à propulsion hydrogène - HYNOVA

Pas de CO2, pas d'odeur, pas de bruit

Pour naviguer, le bateau est équipé du REXH2, Range Extender Hydrogen, "la solution hydrogène zéro émission pour la propulsion et la fourniture d'énergie décarbonée maritime et fluviale" selon les explications d'HYNOVA.

Concrètement, il utilise de l’hydrogène stocké à bord, produite via des piles à combustible. Grâce à cela, le yacht peut atteindre une vitesse de 26 noeuds, ne rejette ni CO2, ni gaz NOX, sans fuite d'hydrocarbure et, est totalement silencieux. Baptisé « The New Era », l'HYNOVA 40 peut accueillir 12 passagers et dispose d'une autonomie de 8 heures et se recharge en quelques minutes.

La description de l'HYNOVA 40 - HYNOVA