Photos : le soulagement dans la station des Aillons-Margériaz en Savoie, le domaine rouvre, la neige est là

Le domaine skiable des Aillons-Margériaz dans les Bauges (Savoie) est tout blanc ! Cela fait du bien au moral des professionnels du ski car nous n'avons pas vu autant de poudreuse sur les pistes depuis plusieurs semaines.

Les tapis de skis pour les débutants fonctionnent aux Aillons-Margériaz, les cours ESF vont reprendre dès ce we © Radio France - Anabelle Gallotti

Les dameuses sont à pied d’œuvre sur les pistes depuis mardi matin, ainsi que les chasse-neige sur les routes d’accès au domaine.

60 % du domaine des Aillons-Margériaz sera ouvert mercredi et 80 % ce week-end. La station des Bauges, située à 1400 mètres d’altitude vit une situation exceptionnelle cet hiver. Elle avait ouvert début décembre mais le domaine avait dû fermer à cause du redoux et de la pluie depuis la deuxième semaine des vacances de Noël.

Tout le monde est mobilisé pour préparer les pistes © Radio France - Anabelle Gallotti

Les 50 moniteurs de l'école de ski Français du domaine sont de retour pour accueillir les débutants et les autres skieurs. "Les appels sont incessants depuis que la neige est de retour pour les réservations de ski. Tout est en place et nous attendons avec impatience les touristes et les vacanciers de fin janvier et de février" Antoine Duquénne, directeur de l'école de ski français des Aillons.

Les cours reprennent le we prochain aux Aillons © Radio France - Anabelle Gallotti

D'autres stations de moyenne montagne rouvrent ce mercredi. C'est le cas du Semnoz (Haute-Savoie) sur le versant Annecy pour le ski alpin et le secteur Forêt pour le ski nordique. La station de Saint Pierre de Chartreuse (Isère) espère ouvrir ce we. En Chartreuse, la station des Déserts n'a pas encore communiqué.