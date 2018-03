Dax, France

C'est le moment tant attendu ! Après près de deux ans de travaux et surtout cinq ans de fermeture, le Splendid accueille de nouveaux des clients. "L'objectif était de rénover, pas de reconstruire, précise Alexandre Mouroux, le directeur de l'hôtel. Nous voulions respecter l'esprit art déco, tout en apportant une touche de chaleur."

La nouvelle salle de bal - Grand Dax

L'entrée a été conçue pour que les Dacquois se l'approprient - Grand Dax

Dans le hall, la verrière a donc bénéficié d'une cure de jouvence, les deux bureaux d'accueils sont maintenus, des plantes sont installés et l'entrée principale est désormais en face de la verrière, et non plus côté Cour de Verdun, pour inviter les Dacquois à s'approprier l'hôtel.

La verrière du grand hall a été complètement restaurée - Grand Dax

Nous sommes un hôtel quatre étoiles, avec le niveau de prestation correspondant. Toutefois, quand je suis arrivé à Dax, j'ai pu me rendre compte à quel point le Splendid était important pour les Dacquois. Je veux qu'ils puissent y venir, je voudrais le rendre aux Dacquois, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils viennent pour manger ou profiter du spa. - Alexandre Mouroux

L'une des 149 chambres du Splendid - Grand Dax

Les chambres aussi ont fait l'objet d'un soin particulier. La déco se veut encore respectueuse de l'esprit des années 1930, jusque dans les détails, avec des photos d'époques affichées aux murs et des meubles d'antan, restauré. PHOTO Et les clients, eux, seront au rendez-vous : les clients historiques ont pris des nouvelles de l'avancée des travaux. Toutes les 149 chambres ne sont pas encore ouvertes, une trentaine accueilleront des clients dans un premier temps. Le spa ne sera inauguré officiellement qu'à la mi-avril. En accord avec le calendrier prévu.