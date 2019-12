PHOTOS - Le stade nautique d'Avignon ouvre officiellement ses portes

Avignon, France

Il est désormais possible d'aller faire un petit plongeon dans le bassin chauffé de 50 mètres du stade nautique d'Avignon. Le complexe situé dans le quartier Saint-Chamand, à deux pas de la station de tramway, a ouvert ses portes au public ce samedi 14 décembre, à 14 heures, après avoir été inauguré en grande pompe dans la matinée. Les travaux d'un montant de plus de 18 millions d'euros ont duré 13 mois. En plus du bassin nordique et olympique, les nageurs pourront profiter à l'extérieur de la fosse de plongée, de plusieurs tobbogans et d'un bassin ludique avec banquette à bulles et pataugeoire.

A l'intérieur, un espace "bien-être" de 530 m2, géré par Yakha sport, est accessible aux amateurs de hammam, sauna et jacuzzi. Pour les plus motivés, une salle de sport avec des machines "assez innovantes", détaille Younès Khattabi, dirigeant de Yakha sport.

Si vous êtes avignonnais, comptez 2 euros 50 en tarif normal et 1 euros 50 en tarif réduit pour accéder aux trois bassins... l'hiver. Le prix grimpe en été. Il est de 8 euros en tarif normal et de 5 euros avec réduction (moins de 18 ans, lycéens et étudiants de moins de 26 ans, apprentis, public en situation de handicap, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, retraités et adhérents du club de sport). Ceux qui ne viennent pas de la cité des papes devront débourser 15 euros pendant la période estivale, 9 euros 50 en tarif réduit. L'accès au SPA et à la salle de sport n'est pas compris, il est de 15 euros.

Le stade nautique était fermé depuis 2010, les avignonnais peuvent de nouveau aller se baigner dans le quartier Saint-Chamand. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Le bassin nordique de 50 mètres peut accueillir des compétitions de niveau régional. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Le bassin de plongeon, on peut y sauter d'une hauteur de 3 mètres. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Le plongeoir qui existait déjà avant la réhabilitation du stade nautique a été conservé mais il est désormais inaccessible. © Radio France - Elsa Vande Wiele

L'espace "bien-être" comprend deux jacuzzis, deux hammams, deux saunas et des bains froids. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Une cafétéria accessible depuis le hall d'accès de l'établissement est ouverte toute l'année. © Radio France - Elsa Vande Wiele