VIDEO - Le Tour de France est arrivé en Béarn

L'Allemand Marcel Kittel a remporté la 11ème étape hier entre Eymet et Pau. Chris Froome conserve le maillot jaune. Retrouvez ici les photos et vidéos de l'arrivée des coureurs en Béarn.

Le Tour est arrivé en Béarn par Garlin, il y avait beaucoup de monde sur les routes du Béarn. Notamment à Sévignac, où les deux restaurants du village avaient installé des buvettes. Alexis et Lilie, qui sont en vacances chez leurs grands-parents, ont fait le plein de cadeaux au passage de la caravane : maillot et casquette, porte-clef, stylo, bouteille d'eau. C'était leur premier Tour de France, ils ont beaucoup apprécié le spectacle.

Le passage de la caravane à Sévignac Copier

Juste en face d'eux, Nathalie, Dany et Régine ont installé une grande table dans un champs, elles aussi ont passé une excellente journée. "On a dit au patron que les routes étaient bloquées, on peut pas bouger! racontent-elles. On a pris l'apéro, passé la journée entre amis".

Les copines sur la route du Tour de France Copier

Les coureurs sont passés à Sévignac peu après 17 heures, tout est allé très très vite regrettent les spectateurs.

Le #TDF2017 passe à Sevignac. Ça va vite, ça va très vite 💨💨💨 #Bearnpic.twitter.com/udvbbUAiHV — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) July 12, 2017