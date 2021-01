PHOTOS - Le tout nouveau centre social ALCO ouvre ses portes ce lundi à Amiens Nord

En 42 ans d'existence, c'est devenu une véritable institution et un des principaux acteurs de la vie de quartier à Amiens Nord. Le centre social et interculturel ALCO inaugure ses nouveaux locaux, ce lundi 4 janvier 2021, à côté de l'école maternelle avenue de la Paix. C'est la fin d'un chantier qui a duré un peu plus d'un an. Coût des travaux : plus de trois millions d'euros financés par Amiens Métropole, la Ville d'Amiens, la CAF de la Somme et la région Hauts-de-France. Un véritable tournant pour l'association. France Bleu Picardie a fait la visite en avant-première.

L'ALCO a plus que doublé sa capacité d'accueil

C'est un bâtiment de 730m2 pour accueillir les 300 familles inscrites au centre social. Parmi les ateliers flambants neufs : une Fab Lab (un laboratoire de fabrication) avec des imprimantes 3D, une salle numérique, un atelier de couture avec du matériel professionnel et une cuisine digne d'un centre de formation. Comparé aux appartements qu'elle louait jusque là, l'association a plus que doublé son espace. Un énorme plus pour l'accompagnement scolaire, notamment, qui est au cœur de son action. "On a quand-même 200 jeunes inscrits à l'année. Aujourd'hui on peut travailler dans des conditions plus souples, plus agréables et fonctionnelles, explique le directeur de l'ALCO M'hammed El Hiba. Ça va mettre tout le monde à l'aise, aussi bien les intervenants que les gamins. Et il en est de même pour l'ensemble des activités."

La maquette du nouveau bâtiment du centre social ALCO, avenue de la Paix à Amiens Nord, qui est inauguré ce lundi 4 janvier 2021. © Radio France

Un bâtiment éco-responsable

L'ALCO a aussi mis l'accent sur la réduction de son impact environnemental avec une ossature en bois du bâtiment, de nombreuses baies vitrées pour favoriser la lumière naturelle et un système de ventilation écologique, "On est en train de constituer, avec les entreprises qui ont travaillé ici, un parcours du développement durable. Ce sera l'une des nouveautés : un atelier pour expliquer que l'on n'a pas choisi ces matériaux par hasard". Le nouveau centre social a été totalement pensé avec les habitants du quartier et les animateurs de l'ALCO. Un signe fort de reconnaissance, selon M'hammed El Hiba, et de respect envers les familles qui investiront les lieux.

La salle polyvalente du centre qui accueillera des réunions, des conférences, des retransmissions et des ateliers de soutien scolaire © Radio France

L'atelier des tout petits, notamment pour l'éveil des enfants qui ne vont pas ou peu à l'école maternelle © Radio France

L'atelier de couture équipé de machines et de tables de découpe professionnelles © Radio France