PHOTOS - Le vélo à l'honneur dans la Cité des Papes

Avignon, France

Ce dimanche 15 septembre à 14 heures, les 170 coureuses du Tour cycliste féminin international d'Ardèche sont parties de la porte Saint-Lazare à Avignon pour une arrivée prévue à 17 heures 30 à Apt. C'est la 3e étape de cette 17e édition et c'est l'une des plus compliquées avec un parcours de 131 kilomètres, garni de 3 cols de catégorie 2 et d’un dénivelé positif de près de 2300 mètres. Pendant ce temps-là sur l'île de la Barthelasse , les Cyclades sont de retour pour une 26e édition jusqu'à 17 heures. Au programme des rallyes, des balades familiales mais aussi une exposition de vélos anciens.

L'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope à Avignon lors de la 3e étape du Tour féminin international d'Ardèche. © Radio France - Elsa Vande Wiele

A l'occasion des Cyclades, des vélos originaux sont à tester sur l'île de la Barthelasse. © Radio France - Elsa Vande Wiele