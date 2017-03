PHOTOS | Le vieille passerelle bleue de Bourg-lès-Valence va disparaître

Le vieille passerelle bleue qui relie le Rhône à la ville de Bourg-lès-Valence va être détruite. Elle sera remplacée par une autre, beaucoup plus moderne. La mairie lance un grand projet de réaménagement des berges, près du Théâtre le Rhône. Le coût des travaux est estimé à 7 millions d'euros.

Il va y avoir du changement du côté des berges du Rhône à Bourg-lès-Valences. Plus précisément, sur l’Île Girodet, près du Théatre le Rhône. Lundi soir, le conseil municipal a voté une délibération pour lancer un grand projet d'aménagement de la zone.

Une nouvelle passerelle plus moderne et plus grande

Le principal changement, c'est la disparition du vieille passerelle bleue qui enjambe l'autoroute A7. Elle va être remplacée par une autre passerelle, beaucoup plus grande et beaucoup plus moderne. "On va la voir de loin", prévient la maire Marlène Mourier. L'idée, c'est d'attirer du monde sur l'île, d'en faire un lieu de vie à part entière. "L'entrée de la passerelle actuelle est un peu confidentielle, en plus elle est difficilement accessible et personne ne l'empruntait."

La passerelle actuelle sera détruite. - Google Maps.

L'entreprise belge chargée des travaux a donné quelques esquisses à la mairie de Bourg-lès-Valences. La nouvelle passerelle se verra de loin, avec un mât culminant à 23 mètres de haut. "C'est aussi pour que les touristes s'arrêtent chez nous, je ne veux plus entendre dire qu'à Bourg-lès-Valence, on y passe que sur l'autoroute", explique Marlène Mourier.

Premières esquisses du projet de réaménagement de l’Île Girodet. - Ville de Bourg-lès-Valence.

Le remplacement de la passerelle n'est qu'une partie du projet. La mairie veut valoriser l'esplanade du théâtre pour en faire un parc vers le Rhône, avec des arbres, de grandes pelouses et un accès au fleuve. Les berges aussi seront transformées : elle seront plus larges, avec des pistes cyclables avec des pontons sur le bord du Rhône.

L'esplanade du théâtre sera remplie de verdure et ouverte sur le Rhône. - Ville de Bourg-lès-Valence.

"Il faut donner envie aux Bourcains et aux habitants de l'agglomération valentinoise de venir se promener ici", explique Dominique Gential, adjointe à l'urbanisme. "Parce ce qu'à l'heure actuelle, on en profite pas vraiment." Les travaux devraient coûter environ 7 millions d'euros. Ils commenceront dans un an, pour une livraison à l'été 2019.