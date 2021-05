Mayenne : le village de Sainte-Suzanne retrouve peu à peu ses touristes en ce week-end de l'Ascension

Après de longues semaines sans accueillir beaucoup de touristes, le village de Sainte-Suzanne-et-Chammes, dans l'est de la Mayenne, retrouve un peu de son animation avec ce week-end prolongé de l'Ascension.

Malgré un temps gris, les touristes viennent visiter le village de Sainte-Suzanne-et-Chammes, dans l'est de la Mayenne, après de nombreux week-ends sans trop de fréquentation.

"Cela fait du bien de voir à nouveau les gens circuler dans Sainte-Suzanne !" Isabelle Lemaître, la gérante du magasin de produits locaux "La Reine Esther" à Sainte-Suzanne-et-Chammes, dans l'est de la Mayenne, est ravie de retrouver un peu d'animation dans la cité médiévale en ce week-end prolongé de l'Ascension. "Je m'attendais à voir un peu plus de monde", reconnaît la commerçante, "mais je suis contente de retrouver les clients. La fréquentation est beaucoup plus importante que les derniers week-ends où il n'y avait presque personne."

La place Hubert II de Beaumont, à Sainte-Suzanne-et-Chammes, en Mayenne, retrouve quelques touristes en ce week-end de l'Ascension. © Radio France - Ambre Rosala

Malgré une météo un peu capricieuse, les touristes ont fait le déplacement pour découvrir la commune labellisée "Plus beau village de France " et "Village préféré des Français". Véronique, 47 ans, est en week-end prolongé au Mans, en Sarthe, avec son mari et ses deux enfants. Mais pas question pour la petite famille de repartir dans la Manche sans faire une escale pour découvrir Sainte-Suzanne."C'est très beau, les maisons sont construites avec de belles pierres anciennes, il y a une magnifique vue sur la campagne, avec la rivière... C'est un lieu vraiment très joli !"

Quelques touristes sont venus visiter le château de Sainte-Suzanne, en Mayenne, pour ce long week-end de l'Ascension. © Radio France - Ambre Rosala

Après une promenade dans le dédale de ruelles pavées, Véronique et sa famille visitent le château de Sainte-Suzanne, où de nombreux touristes se croisent. Pour la Parisienne Thaïs, le décor est "dépaysant" et la promenade en plein air revigorante. "Ça fait du bien, clairement ! Il ne manquerait qu'une terrasse ouverte pour en profiter pleinement", plaisante la jeune femme. Ce long week-end de l'Ascension donne, dans le village, un avant-goût du déconfinement qui commence ce mercredi 19 mai.