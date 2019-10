PHOTOS - Les agriculteurs filtrent la nationale 7 à Mornas

Département Vaucluse, France

La circulation est ralentie ce mardi matin sur l'autoroute A 7 entre Avignon et Mornas, ainsi que sur la nationale 7 entre Orange et Piolenc. Comme dans d'autres départements les agriculteurs sont mobilisés à l'appel de la FDSEA et des JA. Ils ont organisé une opération escargot sur l'autoroute et un barrage filtrant sur la nationale 7 au niveau de Mornas.

Les agriculteurs dénoncent les attaques incessantes dont ils sont victimes. Les manifestants s'opposent aussi aux projets de zones de non traitement et aux accords de libre échange.

Le barrage sur la N7 © Radio France - Philippe Paupert

Le slogan de la mobilisation © Radio France - Philippe Paupert

Les agriculteurs filtrent la circulation © Radio France - Philippe Paupert

Circulation ralentie sur la N7 © Radio France - Philippe Paupert