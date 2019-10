PHOTOS - Les agriculteurs vauclusiens ont manifesté à Avignon

Mardi était jour de colère. Une centaine d'agriculteurs a organisé une manifestation de plusieurs heures dans Avignon. Contre les zones de non-traitement, les lourdeurs administratives, ils réclament davantage de dialogue avec le pouvoirs publics et de considération.

Avignon, France

Cette manifestation est partie un peu avant 11 heures de la chambre d'agriculture, le cortège de tracteurs s'est ensuite dirigé via la route de Marseille vers la préfecture. Premier arrêt à Saint-Lazare, devant les locaux de France Agrimer, l'office qui met en place les financements de la politique agricole commune, mais rend cette année de l'argent à l’Europe. Inadmissible pour les manifestants qui ont ouvert les vannes de leur colère.

À la préfecture, une délégation a été reçue pendant deux heures

Deux heures, ça laisse du temps pour déverser des fonds de cuves et des souches de cerisiers avant d'y mettre le feu. La fumée noire qui s’élevait au pied des remparts pouvait se voir de loin.

À la sortie de la réunion avec le préfet, la délégation se félicitait d'avoir été écoutée à propos des zones de non-traitement, de la surtransposition administrative et du désir de concertation exprimé par les agriculteurs.

Stop à l’agribashing

Les agriculteurs aimeraient nouer un dialogue plus étroit avec les maires et les riverains de leurs exploitations. Ils n'hésiteront plus à porter plainte quand ils sont victimes d'agression, d’agribashing musclé.

Devant la préfecture de Vaucluse les agriculteurs déversent des troncs de cerisier © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Le feu de la colère des agriculteurs vauclusiens © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Sophie Vache présidente de la FDSEA 84 à sa sortie du bureau du préfet © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy