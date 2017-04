PHOTOS | Les apprentis sauveteurs de la SNSM en formation au Barcarès

Ils sont vingt, âgés de 18 à 48 ans, réunis cette semaine au Barcarès. Des apprentis sauveteurs qui se forment avec la SNSM, pour pouvoir surveiller les plages des Pyrénées-Orientales et de l'Aude cet été.

Ils seront là pour veiller sur nous cet été, sur les plages des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Vingt apprentis sauveteurs sont en stage de formation jusqu'à ce samedi soir au Barcarès avec la SNSM, la société nationale de sauvetage en mer. Ils surveilleront les plages du Barcarès, Sainte-Marie et de Port-La-Nouvelle cet été.

Des exercices grandeur nature

Devenir sauveteur, ça ne s'improvise pas. Les apprentis multiplient les exercices sur la plage : courir, nager, secourir une victime, la réanimer. "C'est assez physique quand même, c'est assez éprouvant, faut tenir, mais ils nous préparent pour avoir ce mental", explique Océane, 18 ans.

"Le jour J on sera prêt et on pourra sauver des vies !" (Florent, 18 ans)

L'objectif, c'est évidemment que les sauveteurs soient prêts le jour J, et qu'ils sachent comment réagir. "Il ne faut pas réfléchir et que ça vienne le plus naturellement possible, parce que si on se retrouve face à quelqu'un d'inconscient, il faut aller très vite, quelqu'un qui est en arrêt cardiaque encore plus, donc faut pas qu'on panique et savoir ce qu'on fait. Devant les cas concrets on ne sait pas comment ça va se passer mais on espère que ça se passe au mieux", ajoute Bérénice, 19 ans. "On attend le jour J avec stress, mais on sera prêt, et on pourra sauver des vies", sourit Florent, 18 ans.

Dernier jour de formation ce samedi. Les futurs sauveteurs vont passer des épreuves pour valider leur stage et obtenir leur diplôme de SSA, de Surveillance et Sauvetage Aquatique. Après ils seront près pour surveiller les plages.

L'année dernière, une personne est morte noyée au Barcarès, une femme âgée, mais trois autres ont pu être secourues à temps par les sauveteurs de la SNSM. Certains postes de secours vont ouvrir le 1er mai, pour surveiller les plages les week-ends et les jours fériés, d'autres le 1er juin, mais tous seront ouverts le 1er juillet.

