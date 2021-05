PHOTOS - Les Bayonnais de retour en terrasse

Deuxième phase du déconfinement ce mercredi 19 mai, avec l'ouverture des cinémas, des musées, mais aussi des terrasses des cafés et des restaurants, et il y avait du monde pour en profiter dès le matin, puis toute la journée alors que le soleil a montré le bout de son nez.

Le Pays basque de retour aux terrasses. Ce mercredi 19 mai 2021 signe l'entrée de la France dans la deuxième phase du déconfinement. Les musées, les cinémas, ainsi donc que les terrasses des bars et restaurants peuvent à nouveau accueillir les clients. A Bayonne, il y avait du monde tôt le matin pour profiter d'un premier café matinal.

L'occasion d'un premier café entre collègues, entre amis, ou entre inconnus place Saint André à Bayonne © Radio France - Anthony Michel

Des gens du quartier, des voisins, des amis, des collègues de travail qui se réunissent pour un café du matin après plus de six mois sans avoir pu en profiter, attablés à une terrasse. Elisabeth professeur au lycée Paul Bert à Bayonne venait tout de même le matin tous les jours pendant la fermeture pour un café à emporter. "Je venais quand je commençais tôt bien sûr et je le buvais debout. De pouvoir se rasseoir très honnêtement, ça fait drôle et en même temps, ça fait vraiment du bien", sourit l'enseignante.

_"Ce café, il a u_n goût de retour à la vie normale, un goût de liberté de profiter un peu de l'instant de calme avant de retourner au travail" pour Elisabeth, professeur au lycée Paul Bert à Bayonne

Entre deux averses, les patrons de cafés restaurants installent les chapiteaux pour protéger de la pluie et du vent sans pour autant tout calfeutrer pour laisser l'air circuler. Des patrons qui ont le sourire aussi de revoir leurs habitués revenir. "Tous les clients sont au rendez vous sourit Nicolas Berniolles, le patron du Guernica. "Beaucoup d'habitués, les voisins, les gens du quartier qui passent qui disent bonjour et le quartier qui reprend vie, on est content."

Et ça s'est poursuivi comme ça toute la journée, d'abord le café, puis le repas du midi. Certains avaient réservé, d'autres pas. Et il a fallu jouer avec le soleil qui a fini par s'imposer peu après 12h dans le centre de Bayonne. De quoi en profiter largement sur toutes les terrasses qui avaient fait le choix de rouvrir en ce 19 mai.

Du monde aux Halles de Bayonne pour profiter d'un repas en midi et deux en terrasse © Radio France - Anthony Michel