PHOTOS - Les carnets de route d'un poilu de 14/18 retrouvés par ses descendants

Marseille, France

Ces carnets ont bien failli rester enfouis à jamais. Ils ont été découverts par les petits enfants de Claudius bien après sa disparition: " c'est un hasard, dans le fond de la bibliothèque de la grand mère , à son décès, on a trouvé cette boite à gâteaux en métal, à l'intérieur, des papiers, des lettres, et ces carnets de route de la guerre de 14 du grand père" raconte Colette " _beaucoup de surprises et d'émotions_, et on se dit que toutes ces lignes dans ce carnet ne doivent pas rester enfermées dans cette boite, on se sent un devoir de les retransmettre, un devoir de mémoire".

Claudius, 21 ans, le 10 novembre 1914 : "Je pars - quelques regards en arrière"

Dans ces carnets, Claudius raconte son quotidien, la guerre, le froid, la faim, la vie au front, dans les tranchées, les bombardements, comme cette journée du 19 février 1915 où il écrit "dans la journée plus de 150 obus de 130 sont tirés sur l'hôtel où nous sommes retranchés " , la mort des compagnons d'infortune, mais aussi les amitiés, les moments de joie, il y en a, les retrouvailles et même les échanges avec l'ennemi , "un lieutenant français et un officier boche ont échangé des cigares en avant des tranchées... à un endroit, une fontaine entre les tranchées ennemies, par un accord tacite, boches et français y vont sans armes, puiser de l'eau à tour de rôle".

c'était tous des jeunes, allemands ou français avec les mêmes problèmes dans ces tranchées

En novembre 1915, Claudius embarque à Marseille direction la Serbie "il y aura un an que suis au front, _je voudrais tant revoir mes parents avant ce grand départ"_. La Serbie, campagne oubliée et meurtrière , dont il a la chance de revenir sain et sauf en 1918. Claudius ne parlera jamais de ces carnets.

Vous pouvez retrouver l'intégralité des carnets, Photos et dessins de Claudius à l'adresse suivante https://carnetderoute1914.wordpress.com

Claudius, 21 ans, parti au front le 10 novembre 1914 © Radio France - Corrine Blotin

deux petits carnets chargés d'histoire et d'émotions, témoins de la première guerre mondiale © Radio France - Corrine Blotin

une feuille de chêne, sur laquelle on peut lire Madeleine, le 10 août 1915 © Radio France - Corrine Blotin