PHOTOS - Les chiens de recherche des pompiers formés au milieu aquatique dans le Gard

17 binômes chien - pompier conducteur (c'est le mot pour maître) sont réunis pour quelques jours dans le Gard, à Comps pour se former. Ils viennent du Gard, de l'Hérault, de l'Aveyron, du Vaucluse ou encore de la Savoie. Pour le seul département du Gard on compte 8 chiens en formation, (elle dure de 24 à 30 mois) et quatre chiens brevetés. L'objectif de cette formation, c'est d'apprendre à ces chiens et à leurs conducteurs à faire face aux différentes situations qu'ils pourraient rencontrer en intervention comme le franchissement d'un cours d'eau en crue à pied ou en utilisant une tyrolienne. Ces chiens sont éduqués pour rechercher des personnes : recherche en milieu naturel comme des promeneurs égarés en garrigue ou en forêt, recherche de personnes ensevelies sous des décombres ou encore recherche de personnes emportées par une crue.

Exercice grandeur nature dans le Gardon

L'exercice de ce jeudi consistait à faire traverser, à pied, un courant fort à un chien et à son conducteur. Un exercice lié à un retour d'expérience. Ces pompiers sont intervenus avec leurs chiens dans la vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes) après la crue du 2 octobre 2020. "On s'est rendu compte que de nombreux endroits étaient inaccessibles, et pas forcément d'hélicoptère pour se faire déposer" explique le sergent Matthieu Valencia, d'Avignon. "_On a mis au point la manœuvre de la tortue_. Le conducteur tient son chien dans les bras, et il est encadré par deux pompiers sauveteurs en eaux vives. On peut la faire à quatre, à six si le courant est vraiment fort. Et s'il y a un problème, si le chien ou son conducteur ne résistent pas au courant et partent à l'eau, un sauveteur en eaux-vives part récupérer le chien et l'autre récupère le conducteur."

Certaines races de chiens privilégiées

Ces chiens de recherche sont de toutes races. On trouve ainsi des malinois, des labradors, des bergers allemands ou encore des border-collies. "On recherche des races plus faciles à former, avec un relationnel très proche de l'homme. Ils doivent avoir des qualités physiques adaptées aux différents milieux : la garrigue, la forêt, la rivière, le bord de mer. En général, ils sont de format moyen" explique la lieutenant-colonel vétérinaire Sarah Rivière, conseiller technique auprès des pompiers du Gard : "_Toute la formation du chien repose sur le jeu_, et sur l'intérêt qu'il va avoir à découvrir une victime et à jouer avec cet humain. Et d'ailleurs si on arrive à un moment où le chien perçoit cela comme une contrainte, il ne sera pas performant, il y aura du stress, ça va mal se passer. Donc, on fait en sorte que ça reste un jeu pour lui." D'autres exercices sont programmés de nuit.

Un à un, les chiens arrivent sur la digue du Gardon, à Comps © Radio France - Philippe Thomain