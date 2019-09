PHOTOS Les Claudine, couple breton passionné de Mini

Grâce-Uzel, France

"Je voyais Mireille Darc et Marlène Jobert au volant de Mini dans des films, ça me donnait envie", se souvient Marie-Paule. "J'ai dit à mon chéri, je veux une Mini !". Reynald, le chéri (attentif !) trouve une Mini, la répare pour sa femme. Quarante ans plus tard, la passion est intacte, Marie-Paule roule toujours en Mini.

Ecoutez, vroum, vroum... Reynald reconnait le bruit de la Mini les yeux fermés Copier

Chez les Claudine à Grâce-Uzel, il y a beaucoup de Mini, combien précisément, même eux ne le savent pas. Il y a des carcasses de Mini "bonnes pour la casse", la Mini "de tous les jours" de Marie-Paule "pour aller au travail en écoutant du Michel Sardou", la Mini avec le radio-cassette, la Mini break orange pour participer aux courses de côtes comme la Coupe Florio à Saint-Brieuc, une Mini Schmitt blanche, rareté qui fait la fierté de Reynald...

Les propriétaires de Mini connaissent l'adresse. Ils viennent de toute la Bretagne pour faire réparer leurs petites voitures ici le long de la route départementale 700. Reynald a laissé les clefs de son garage à Jérémy Valentin mais il a gardé un atelier et il n'est jamais très loin.

Mini avec plaque d'immatriculation très costarmoricaine ! © Radio France - Johan Moison

La fameuse mini Mini Schmitt © Radio France - Johan Moison

"Dans les virages, c'est super et dans les ronds-points aussi !", s'enthousiasme Marie-Paule. "On n'a pas besoin de rouler vite pour avoir des sensations", ajoute Reynald. Sans appuie-têtes, il faut savoir raison garder.

Il n'y pas beaucoup de voitures actuelles qui sont capables de rivaliser avec la Mini dans un rond-point assure Reynald

Mais attention, pas avec n'importe quelles roues, celles des premières années de la Mini s'il vous plait ! "La Mini, c'est mieux avec les dix pouces", assure Marie-Paule, "ça tient mieux la route". Dix pouces et quatre vitesses.

Une roue de 10 pouces, ça brille, on voit même le micro France bleu © Radio France - Johan Moison

Les pièces détachées ne manquent pas, elles sont toutes refabriquées. "Aujourd'hui, on peut trouver des Mini à 2000 ou 3000 euros rafistolées, pourries, pour avoir une très belle Mini, on est entre 10 et 15000 euros. Le coût de la restauration est énorme mais après on a des voitures très fiables qui peuvent durer des années. On est capable de partir d'une épave et de refaire une voiture absolument neuve", explique Reynald.

Quelques Mini en fin de vie © Radio France - Joha Moison

Ce dimanche 22 septembre, le couple sera au volant d'une Mini pour rouler entre Plélo et Plougonver dans les Côtes d'Armor à l'occasion des journées du patrimoine avec l'association bretonne des véhicules anciens. Car oui, à 60 ans, la Mini fait bien partie du patrimoine.