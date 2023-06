PHOTOS Les colonnes Rougemont désormais installées au centre national de tir sportif à Déols

Comme neuves. Après deux mois de rénovation les trois colonnes crées par l'artiste Guy Rougemont ont fait leur réapparition au centre national de tir sportif, à Déols. Auparavant installées place de la République à Châteauroux, ce déménagement a provoqué l'émoi d'héritiers du créateur des "Piliers de la République" . Mais cela n'a pas empêché les salariés de l'entreprise Besson de mettre en place l'œuvre dans son nouvel environnement ce mercredi 14 juin.

Une grue lève une à une les colonnes de 10 mètres de long avant de les installer à la verticale sur leurs emplacements. Une opération rondement menée et la fin d'un vrai défi pour Gilles Besson, le gérant de l'entreprise en charge de la rénovation : "Il a fallu s'armer de patience. C'est quelque chose qui va lentement, mais on est obligé de prendre toutes les précautions pour ne pas avoir de dérive par rapport à la génératrice que l'on avait tracée sur le pilier". Pour lui, la position exprimée par des ayants-droit n'a pas eu d'incidence sur sa mission : "On nous a posé des questions et on a répondu tout simplement de voir le donneur d'ordre. On n'a pas à intervenir dedans, on a un ordre de restauration, donc on s'en est tenu simplement à ça".

Inauguration prévue le 23 juin

Du côté de la mairie de Châteauroux, on assume cette rénovation et ce déménagement malgré la réaction des héritiers. Le directeur de communication du maire, Alexis Rousseau-Jouhennet, était sur place ce mercredi pour l'arrivée des colonnes : "Les ayants-droits ont le droit de s'exprimer, ils ont aussi le droit d'intenter tout recours ou autre action judiciaire. Maintenant, je pense que l'œuvre mérite sans doute mieux, les Castelroussins aussi. On leur redonne une nouvelle vie [aux Piliers de la République], on les installe sur un site à vocation internationale. C'est quand même une belle nouvelle vie qu'on offre aux colonnes".

En attendant de possibles recours des héritiers, l'inauguration des piliers de la République est prévue le vendredi 23 juin. Attention le nombre de place est limité et l'inscription est obligatoire sur le site de Châteauroux métropole .

Les colonnes étaient recouvertes d'un film plastique pour le transport. © Radio France - Pierre Frasiak

A l'aide d'une grue, les salariés de l'entreprise Besson ont pu manier ces colonnes de 2,5 tonnes. © Radio France - Pierre Frasiak

Un travail minutieux malgré la taille des colonnes (10 mètres chacune). © Radio France - Pierre Frasiak

Une fois la colonne posée, les installateurs font les dernières vérifications. © Radio France - Pierre Frasiak

Les "Piliers de la République" accueillent désormais les tireurs du CNTS. © Radio France - Pierre Frasiak