PHOTOS : les combattants des Jeux olympiques antiques s'affrontent à Périgueux

Retour dans l'antiquité dans le parc du musée Vesunna à Périgueux. Le musée organise deux journées de spectacles durant l'été, le jeudi 23 juillet et le jeudi 6 août avec notamment des démonstrations des "sports" de l'antiquité. La compagnie ACTA et cinq de ses comédiens-sportifs présentent les disciplines du pentathlon face au public : course, lancer de javelot, lancer de disque, saut en longueur et lutte.

Les démonstrations des Jeux olympiques antiques sont organisées à 11 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures les jeudis 23 juillet et 6 août prochain. Une pièce de théâtre sur Jason et la toison d'or façon Monty Pythons est également jouée ces journées-là à 15 heures et 17 heures;

La compagnie regroupe des athlètes mais aussi des historiens et des archéologues

La compagnie ACTA vient d'Arles et travaille avec des archéologues pour ces reconstitutions