PHOTOS - Les commerçants de Chambéry manifestent pour demander la réouverture de leurs boutiques

"On veut juste travailler !" Le slogan des commerçants de Chambéry est clair. Une cinquantaine d'entre eux se sont rassemblés ce samedi matin, d'abord devant le centre commercial Chamnord à Chambéry, puis dans le centre-ville. Ils demandent la réouverture de leurs commerces, considérés comme "non-essentiels" et qui ont dû baisser le rideau jeudi soir lors de la mise en place du confinement.

Les commerçants dénoncent le "deux poids, deux mesures"

"On n'a rien contre le patron de Carrefour", explique Sandrine Garcin, qui tient un salon de coiffure rue de Boigne à Chambéry. "Il travaille et tant mieux, mais on a envie de dire : 'Pourquoi pas nous ?"

Après cette action devant le centre commercial, les commerçants en colère ont pris la direction du centre-ville. Le cortège a fait le tour du marché, bondé ce samedi matin. "Il y a deux poids, deux mesures", confie Sandrine, qui elle possède un magasin de chaussures pour enfants. "Nous les commerces de proximité, on a un sentiment d'injustice par rapport aux grandes surfaces qui elles sont ouvertes. On ne comprends pas cette différence de traitement."

Les commerçants manifestent dans le centre-ville de Chambéry. © Radio France - Tommy Cattaneo.

On a l'impression d'être sacrifié sur l'autel de la consommation" - Philippe, photographe

"Nous on ne peut même pas ouvrir pour faire les photos d'identité", lâche Philippe, photographe du centre-ville de Chambéry. "Alors que dans les grandes surfaces, les cabines automatiques restent ouvertes et ne sont jamais désinfectées. On a l'impression d'être sacrifié sur l'autel de la consommation."

Les commerçants ont croisé le maire de Chambéry Thierry Repentin et lui ont demandé d'agir. Dans d'autres villes de France, certains maires ont pris des arrêtés pour autoriser l'ouverture des commerces "non-essentiels". Même si de tels arrêtés sont tout de suite déclarés "illégaux" par les préfectures.