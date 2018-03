L'endroit est féerique, unique. Une petite plage, connue surtout des habitués. Un rendez-vous que beaucoup qualifient de familial. En plein milieu, depuis plus de 40 ans : l'Abricôtier, qui donnait presque son nom à l'Anse des Sablettes tellement il faisait "partie du paysage". Mais la Loi Littoral continue de s'appliquer peu à peu, sans relâche, sur Marseille. Et le restaurant est en cours de démolition.

Pour de très nombreux marseillais, c'est une institution qui est en train de disparaître. Des générations s'y sont donné rendez-vous, surtout l'été.

"Quand j'étais gamin, c'était le lieu de mes premières petites pêches. Et j'allais au restaurant avec mes parents, qui ont un ami qui habitait au-dessus. Ce restaurant c'est Marseille. C'est une ville avec "beaucoup de choses cabanonesques", et on les perd petit à petit" Baptiste