PHOTOS - Les derniers préparatifs du Carnaval de Marseille

Marseille prépare son premier Carnaval officiel post-Covid. Le défilé revient ce samedi après-midi sur le Vieux-Port et la Canebière. La cinquantaine de bénévoles marseillais qui fabriquent chars, décors, costumes et divers accessoires, travaillent sur les dernières retouches.

Les derniers préparatifs du Carnaval de Marseille qui fait son grand retour samedi après-midi, après deux ans de Covid. Un défilé entre Vieux-Port et Canebière, sur le thème "Marseille en couleurs". Des mois de travail pour construire les quatre grands chars du défilé et confectionner les décors, les accessoires et les costumes pour 400 carnavaliers.

Une cinquantaine de bénévoles sont mobilisés, certains depuis novembre, dans plusieurs ateliers de Marseille. Le plus important est à l'hôpital Edouard Toulouse dans le 15e arrondissement.

France Bleu Provence a vérifié les derniers préparatifs du Carnaval de Marseille.

"C'est pas parce que c'est Carnaval qu'on fait de l'à-peu-près !" - Sylvie, une couturière. Copier

Rendez-vous samedi après-midi sur le Vieux-Port et la Canebière où tous les Marseillais sont invités à venir en blanc et à vélo. Un Carnaval de Marseille en couleurs et en musique avec percussionnistes, danseurs, musiciens, fanfares, échassiers, pétards, fumigènes.

La circulation dans le secteur sera interdite aux véhicules à moteur.

Préparatifs du Carnaval de Marseille 2022. Ici la sardine qui a bouché le port de Marseille ! © Radio France - Fred Chapuis

Atelier Carnaval situé à l'hôpital Edouard Toulouse dans le 15e à Marseille : tous les chars et structures mobiles seront tirés par des vélos. © Radio France - Fred Chapuis

Préparatifs du Carnaval de Marseille 2022 : l'un des quatre grands chars du défilé. © Radio France - Fred Chapuis