PHOTOS - Les douaniers de Thionville félicités après la saisie record de drogue

Thionville, France

"On travaille pour ça, pour faire des grosses prises. On est sur un secteur où l’on fait surtout beaucoup de voitures." Ce douanier de 26 ans se confie et se rappelle que cette saisie, la semaine dernière : "Quand on fait du camion, on sait que l’on peut rapidement monter sur du trois chiffres en terme de quantité, en terme de poids. C’est tout de suite excitant. Il y avait une certaines euphories."

Les douaniers de Thionville félicités après la saisie record de drogue © Radio France - Victor Vasseur

Six agents ont participé à l’intervention de ce camion immatriculé en Lituanie. Mais finalement, pour quelles raisons ont-ils intercepté ce camion ? "C’est tout un ensemble. Tout commence quand on voit le véhicule sur la route, jusqu’au moment où on va le sortir et lui poser des questions." Ce douanier poursuit : "C’est aussi le comportement du conducteur ou des passagers qui peut nous faire réfléchir. _Parfois, ça dépend juste des agents. C’est très personnel, c’est le flaire tout simplement_."

50 000 voitures par jour sur cet axe

Pour Gérard Schoen, ce n’est pas seulement une question de flair : "C’est dans l’ADN du douanier de Thionville. Il y a l’A31 sans péage, avec 50 000 voitures par jour, plus de 10 000 camions dans les deux sens. Il y a 150 km sans aucun arrêt et beaucoup d’aires de stationnement."

Même pendant l’été, la vigilance des douaniers est maximale précise le préfet de la Moselle Didier Martin : "Ces douaniers savent que certaines filières, certains réseaux, certaines organisations criminelles profitent des grands mouvements de circulation lié à l’été pour procéder à leur méfait."

La semaine dernière, les mêmes douaniers ont travaillé 25 heures d'affilé, du moment de l'arrestation du camion jusqu'à la mise en garde à vue du conducteur.