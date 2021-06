PHOTOS - Les élèves de Lirac apprivoisent la forêt pour mieux la protéger

C'est un projet pilote en France. Les élèves de CM1/CM2 de l'école de Lirac dans le Gard rhodanien ont été les premiers à participer à l'opération "Dans 1000 communes, la forêt fait école" initiée par la Fédération nationale des communes forestières. L'objectif : acquérir des connaissances pratiques et théoriques sur la forêt pour mieux la protéger. Notamment des risques incendies. La commune de Lirac, occupée à 45% par la forêt a donc mis à leur disposition une parcelle représentative de la forêt méditerranéenne." de la garrigue, des résineux avec des pins d'Alep et des feuillus avec des chênes verts explique le maire Cédric Clémente également président de l'association des communes et collectivités forestières du Gard. Petit à petit avec un technicien de l'ONF, ils vont aller délimiter cette parcelle, sélectionner les arbres , faire des plantations , faire de la communication dessus pour petit à petit en faire un lieu de transmission et de savoir pour toutes les classes de CM qui vont se succéder dans le temps à Lirac."

Les enfants une mission de transmission

Cette année, c'est Nadia Schnell-Warin, la directrice de l'école qui encadrait les élèves de CM1/CM2. "On a travaillé dans toutes les matières, en géo, en sciences, en production écrite, en arts plastiques." Les différentes sorties sur la parcelle ont surtout permis aux élèves d'approfondir leurs connaissances sur la forêt. "Les enfants, au départ du projet, quand on leur demandait pourquoi il fallait préserver la forêt, tous nous répondaient "parce que c'est grâce à elle que l'on respire. En revanche, tout le reste on n'y pense pas forcément parce qu'on pense qu'on fait tous attention et tout ce qui est nécessaire. Là, ils ont appris comment la protéger du feu. Ils étaient loin d'imaginer combien c'était important. Ils ont appris aussi que les départs de feu étaient divers et variés et qu'on était tous responsables. Qu'ils avaient une mission et qu'on comptait vraiment sur eux pour relayer tous ce qu'ils apprenaient."

"La forêt, ce n'est pas qu'une carte postale"

Impliqués également dans ce projet, les pompiers du Gard. C'est avec eux que les élèves ont appris tout les bons gestes pour éviter les incendies en forêt. " Ne pas faire de feux de camp, ne pas jeter les mégots par la fenêtre, ne pas faire de barbecue, ne pas fumer, ne pas jeter de déchets" énoncent-ils consciencieusement. Le lieutenant Dominique Fournier, qui dirige le centre de secours de Roquemaure est ravi. "Si on passe ce message auprès des jeunes, c'est un premier pas pour la prévention et le futur." Pour illustrer la lutte qu'ils mènent contre les feux de forêt, les pompiers avaient d'ailleurs sorti le grand jeu ce mardi en organisant, pour les élèves, une démonstration avec quatre camions d'intervention derrière l'école. Le maire de Lirac, Cédric Clémente est lui aussi très satisfait du travail mené avec les élèves. Une trentaine de communes gardoises se sont d'ores et déjà montrées intéressées pour mener une opération similaire. Il en va pour lui de l'avenir des forêts. "Tout le monde s'arrête au fait que la forêt est un paysage mais la forêt, ce sont des acteurs économiques, ca capte le carbone, ça réduit les effets de l'érosion, de la température et en même temps, c'est un lieu où il y a des randonneurs, des chasseurs. Il fallait que les enfants prennent conscience que la forêt ce n'était pas qu'une carte postale." Aux futurs élèves de cours moyens de Lirac de s'occuper désormais de la parcelle léguée par la commune. La directrice de l'école primaire espère elle, que les enseignants du collège de Roquemaure où seront scolarisés les actuels CM2 poursuivront eux aussi, le travail réalisé cette année.

Les pompiers ont organisé une démonstration devant l'école de Lirac © Radio France - Sylvie Duchesne

L'un des panneaux réalisés par les élèves au cours de l'année © Radio France - Sylvie Duchesne