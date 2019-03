Les collectifs de défense des maternités organisent leurs "Etats généraux" ce week-end dans l'Indre, au Blanc. Des ateliers et des débats ont démarré ce vendredi.

Le Blanc, France

Des collectifs de défense de maternité de toute la France sont présents, de la Drôme, de l’Ardèche, de Normandie, du Jura aussi. 16 comités en tout.

Les Etats Généraux des maternités ont démarré au Blanc, dans l’Indre © Radio France - Victor Vasseur

En première ligne, des futurs mamans du Blanc, dont la maternité a fermé en 2018. Ce sont les premières concernées, comme Aurélie, 31 ans. Le ventre n’est pas encore rond. Elle attend son premier enfant.

Sa crainte : la naissance de son enfant chez elle, et non dans une maternité, comme c'est arrivé cette semaine pour autre maman du Blanc : "On se dit que ça peut-être nous dans quelques mois. Je ne sais pas si j’aurais le même sang-froid qu’elle. Ça fait peur."

"On se fait le film dans la tête" reconnaît Aurélie. "On se dit comment on va réagir. Au moindre problème, ça peut virer au cauchemar."

Trois maternités à plus de 50 minutes en voiture

Cette angoisse, c'est aussi celle de Laure. C’est son cinquième mois de grossesse, et elle se pose beaucoup de question : "Quand je vais devoir partir de chez moi pour aller à la maternité. Ni trop tôt, sinon je risque d’être renvoyé chez moi. Ni trop tard car je n’ai pas envie d’accoucher chez moi ou sur la route."

Mon premier accouchement au Blanc c’était bien passé, c’est révoltant. Mon conjoint était à côté de moi. Là, c’est d’autres conditions. Laure, future maman

Ces deux mamans qui se savent encore dans quelle maternité elles iront. Elles ont regardé les distances sur internet. Que ce soit Châtellerault, Poitiers ou Châteauroux, toutes les trois sont à plus de 50 minutes en voiture.

En 30 ans, 2/3 des maternités ont été fermées. 167 000 femmes sont à près d’une heure d’une maternité.