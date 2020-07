EN IMAGES - Les gendarmes de Gironde mobilisés sur la route des vacances

Au péage de Virsac, chasuble jaune sur son uniforme, le major Desplat supervise les contrôles menés ce samedi matin. Ils sont environ dix gendarmes, de plusieurs unités spécialisées en sécurité routière, à être placés stratégiquement le long de la barrière de péage. "On est vraiment sur la prévention, les feux, les choses qui ne sont pas graves et ne génèrent pas d'accidents" explique le major. Contrôle des papiers, de l'état du véhicule et discussion avec le conducteur, pour s'assurer qu'il ne présente pas de grande fatigue. A l'heure des départs en vacances, les trajets s'allongent et la vigilance peut baisser. Les gendarmes rappellent aux conducteurs qu'il est bon de s'arrêter régulièrement.

Les gendarmes font attention au poids des véhicules, souvent chargés lors des départs en vacances. © Radio France - Camille Huppenoire

Pour ce conducteur rennais roulant vers le Cap-Ferret pour deux semaines de vacances, les papiers sont en règle, le véhicule en parfait état. Mais avec son porte-vélos, sa plaque d'immatriculation est peu lisible. Cela peut être verbalisé. Le major en charge du contrôle préfère effectuer un "rappel pédagogique." Le conducteur promet de faire fabriquer une seconde plaque dès l'arrivée sur son lieu de vacances. "Vous êtes presque arrivé !" encourage le gendarme.

Avec les gendarmes au péage de Virsac - Reportage Copier

Les contrôles aléatoires réservent parfois des surprises aux gendarmes : comme ce conducteur qui, vers 11 heures, semble présenter un taux d'alcoolémie supérieur à celui autorisé. L'éthylotest est rouge. Le second test, effectué avec une machine amenée par les gendarmes, ramènera finalement le taux à 0,24 mg d'alcool par litre d'air expiré. Soit 0,01 de moins que le taux maximum autorisé. Il peut repartir.

Plusieurs gendarmes d'unités motorisées ont participé à cette opération de contrôles routiers. © Radio France - Camille Huppenoire

Les contrôles ne sont pas toujours aléatoires. A 10 heures 30, un gendarme repère, au bout de la file de véhicules attendant de passer le péage, une voiture où le conducteur et sa passagère sont en train d'échanger leurs places. Intrigués, les agents arrêtent le véhicule en sortie de péage. Le permis de la jeune femme est en règle. Mais l'homme qui conduisait une minute plus tôt n'a, lui, plus de permis. Une situation rare, contrairement aux grands excès de vitesse qui sont l'inquiétude première des gendarmes ces dernières semaines : ce vendredi, un automobiliste a été contrôlé à 190 km/h juste avant le péage de Virsac. Des excès de vitesse qui se multiplient aussi sur le réseau secondaire.