PHOTOS : les "gilets jaunes" de Perpignan fêteront le Nouvel An sur leur rond-point

Perpignan, France

"On va faire un toast Macron comme je l'appelle, du pain avec beaucoup de foie gras". Au rond-point de Perpignan-Nord dans les Pyrénées-Orientales, une cinquantaine de "gilets jaunes" discutent, certains filtrent des voitures. Des automobilistes offrent des cookies, des gâteaux, "on a même eu du champagne" raconte une manifestante.

Des gilets jaunes fêteront le Nouvel An sur ce rond-point de Perpignan. © Radio France - Victor Vasseur

"Ce soir, c'est grillade et vin chaud"

Ici, on se prépare à fêter le Nouvel An, comme Philippe : "Ce n'est pas un réveillon comme un autre. On continuera jusqu'à plus soif. 2019 commencera avec un gilet jaune. Je serai là mardi matin."

"Ce n'est pas que le 31 qu'il faut être présent, c'est tout le temps. On nous soutient, on klaxonne, mais on aimerait qu'il y ait encore plus de monde avec nous. S'il faut être là cet été on le sera." Gérard, un gilet jaune.

Une trentaine, une cinquantaine, une centaine ? Ces "gilets jaunes" ne savent pas combien ils seront pour le réveillon sur ce rond-point de Perpignan.